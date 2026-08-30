नशे के खिलाफ 'आप' का हल्लाबोल! सैकड़ों पर उतरे लोग, थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
क्षेत्र को नशे के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों जरूरी हैं. स्थानीय लोग
Published : August 30, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: कल्याणपुरी में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार और नशे के अड्डों के खिलाफ रविवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सड़क पर उतरे. नशा मुक्त कल्याणपुरी अभियान के तहत जलेबी चौक से कल्याणपुरी थाने तक मार्च निकाला गया. मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. महिलाओं, युवाओं और स्थानीय निवासियों की भी बड़ी भागीदारी रही. प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में नशे के खिलाफ जागरूकता वाले पोस्टर और पंपलेट नजर आए.
मार्च का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने किया. इस मार्च में स्थानीय आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेंद्र बंटी गौतम भी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में कथित रूप से संचालित नशे के अड्डों और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नशे का बढ़ता कारोबार युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है.
विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि आज हजारों लोग कल्याणपुरी के बढ़ते अपराध और नशे के अड्डों को बंद कराने की मांग को लेकर कल्याणपुरी थाने तक मार्च में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि यदि इन नशे के अड्डों को बंद नहीं कराया गया तो अगली बार यह आंदोलन मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगा. कुलदीप कुमार ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार में दिल्ली अपराध और नशे की राजधानी बनती जा रही है. उन्होंने नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की.
मार्च के दौरान लोगों ने नशा हटाओ, युवा बचाओ और नशा मुक्त कल्याणपुरी बनाओ जैसे नारे लगाए. अभियान में शामिल लोगों ने कहा कि क्षेत्र को नशे के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों जरूरी हैं.
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