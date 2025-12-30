ETV Bharat / state

अजमेर उर्स: सोन हलवे का जलवा, 10 दिन में हुई सैंकड़ों किलो की बिक्री

अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 814वें उर्स के मौके पर लाखों जायरीनों ने हाजिरी लगाई. ख्वाजा के दर पर आने की खुशी जताते हुए जायरीन ने अजमेर के मशहूर सोन हलवे की जमकर खरीदारी की. उर्स के दस दिनों के भीतर ही अजमेर में जितना भी सोन हलवा बना, लगभग सारा बिक गया. व्यापारियों के अनुसार उर्स के दौरान कई सौ किलो सोन हलवा बिक चुका. इससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं. जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाजिरी लगाने के साथ-साथ शहर के इस विशेष जायके से भी गहरा नाता जोड़ते हैं.

तबर्रुक (प्रसाद) के तौर पर सोन हलवा ले जाना एक परंपरा बन गई है. यह मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होती, इसलिए यह दूर-दराज से आने वाले जायरीनों की पहली पसंद बनी हुई है. इस बार उर्स में जायरीनों की अच्छी आवक हुई, जिसका सीधा फायदा सोन हलवे के व्यापार को मिला. ख्वाजा की नगरी से जायरीन कोई ना कोई सामान निशानी के तौर पर खरीदते हैं. इस मामले में सोन हलवा उनकी पहली पसंद है. अजमेर में सोन हलवे की 50 से अधिक दुकानें हैं, जहां देशी घी और वनस्पति घी दोनों से बना सोन हलवा उपलब्ध है.