अजमेर उर्स: सोन हलवे का जलवा, 10 दिन में हुई सैंकड़ों किलो की बिक्री

उर्स में जायरीन सोन हलवे को प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं. इस बार शहर में जितना भी सोन हलवा बना, सब बिक गया.

AJMER URS 2025
सोन हलवा खरीदते जायरीन (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 814वें उर्स के मौके पर लाखों जायरीनों ने हाजिरी लगाई. ख्वाजा के दर पर आने की खुशी जताते हुए जायरीन ने अजमेर के मशहूर सोन हलवे की जमकर खरीदारी की. उर्स के दस दिनों के भीतर ही अजमेर में जितना भी सोन हलवा बना, लगभग सारा बिक गया. व्यापारियों के अनुसार उर्स के दौरान कई सौ किलो सोन हलवा बिक चुका. इससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं. जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाजिरी लगाने के साथ-साथ शहर के इस विशेष जायके से भी गहरा नाता जोड़ते हैं.

तबर्रुक (प्रसाद) के तौर पर सोन हलवा ले जाना एक परंपरा बन गई है. यह मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होती, इसलिए यह दूर-दराज से आने वाले जायरीनों की पहली पसंद बनी हुई है. इस बार उर्स में जायरीनों की अच्छी आवक हुई, जिसका सीधा फायदा सोन हलवे के व्यापार को मिला. ख्वाजा की नगरी से जायरीन कोई ना कोई सामान निशानी के तौर पर खरीदते हैं. इस मामले में सोन हलवा उनकी पहली पसंद है. अजमेर में सोन हलवे की 50 से अधिक दुकानें हैं, जहां देशी घी और वनस्पति घी दोनों से बना सोन हलवा उपलब्ध है.

उर्स में रहा सोन हलवा का क्रेज. (ETV Bharat Ajmer)

सोन हलवे में आटा, शक्कर, मेवा और घी का उपयोग होता है. व्यापारी विमल गर्ग के अनुसार इस बार दस दिनों में कई सौ किलो की बिक्री हो गई. गर्ग के अनुसार देशी घी वाला सोन हलवा 650 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बिका, जबकि वनस्पति घी वाला 200 से 400 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध रहा.

उन्होंने बताया कि जायरीनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब खरीदारी की. इस बार उर्स में श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी रही, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला. दूसरे व्यापारी भोला खंडेलवाल ने बताया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कारीगरों और श्रमिकों ने कड़ी मेहनत की. उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन जितना भी सोन हलवा बना, सब बिक गया. जायरीन इसे बड़े चाव से खरीद रहे हैं.

