मेरठ में एक दिन में 60 लाख का बासमती बीज खरीद ले गए यूपी समेत कई राज्यों के सैकड़ों किसान

मेरठ में एक दिन में 60 लाख का बासमती बीज खरीद ले गए यूपी समेत कई राज्यों के सैकड़ों किसान
संयुक्त निदेशक डॉ रितेश शर्मा ने कहा कि अपने देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा बासमती के निर्यात से आती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 12:45 PM IST
मेरठ: प्रदेश के एकमात्र बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा देश के कई राज्यों से किसान बासमती धान का बीज खरीदने पहुंचे. इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया. वहीं ऐसे किसान जो बासमती उगाना चाहते हैं, अभी भी यहां से उच्च गुणवत्ता का बीज ले सकते हैं.
ये आयोजन बी.ई.डी.एफ एपीडा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से किया गया. बासमती की अलग-अलग वैरायटी के बीज पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी किसान पहुंचे.
ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए डॉ. B.E D.F एपीडा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रितेश शर्मा ने बताया कि पहले दिन आज कुल 800 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया, बीज वितरण के पहले ही दिन 60 लाख रुपए का लगभग 650 कुंतल बीज किसानों को वितरित किया गया. उन्होंने बताया कि आगे भी अभी बीज वितरण का कार्यक्रम जारी रहेगा. जो भी किसान बासमती का बीज अपने लिए खरीदना चाहते हैं, वह सीधे आकर बीज प्राप्त कर सकते हैं.
किसान यहां से बासमती के अलग वैरायटी का बीज सिर्फ 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पा सकते हैं. यहां पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1885, पूसा 1, पूसा बासमती 1401 उपलब्ध हैं.
कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के संयुक्त निदेशक डॉ रितेश शर्मा ने कहा कि अपने देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा बासमती के निर्यात से आती है. बासमती की खेती का आधार उसका बीज होता है.
उन्होंने बताया कि एपीडा लगातार देश का सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. डॉ. शर्मा ने उच्च गुणवत्ता का बीज बनाना भी किसानों को सिखाया. जिससे किसान बीज में आत्मनिर्भर बन सकें. पहले दिन में बम्पर बिक्री होने से संस्थान भी संतुष्ट दिखा.
बता दें कि किसानों को अपने लिए बासमती खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा. माना जा रहा है कि कल भी प्रदेश के अलावा देश के बासमती उत्पादन वाले यूपी समेत 7 राज्यों से यहां किसान पहुंचने वाले हैं.
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