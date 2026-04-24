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मेरठ में एक दिन में 60 लाख का बासमती बीज खरीद ले गए यूपी समेत कई राज्यों के सैकड़ों किसान

मेरठ में बासमती राइस के लिए इतनी गर्मी के दौरान लाइन में लगे लोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: प्रदेश के एकमात्र बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा देश के कई राज्यों से किसान बासमती धान का बीज खरीदने पहुंचे. इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया. वहीं ऐसे किसान जो बासमती उगाना चाहते हैं, अभी भी यहां से उच्च गुणवत्ता का बीज ले सकते हैं. सीड्स का वितरण. (Photo Credit; ETV Bharat) ये आयोजन बी.ई.डी.एफ एपीडा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से किया गया. बासमती की अलग-अलग वैरायटी के बीज पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी किसान पहुंचे. ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए डॉ. B.E D.F एपीडा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रितेश शर्मा ने बताया कि पहले दिन आज कुल 800 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया, बीज वितरण के पहले ही दिन 60 लाख रुपए का लगभग 650 कुंतल बीज किसानों को वितरित किया गया. उन्होंने बताया कि आगे भी अभी बीज वितरण का कार्यक्रम जारी रहेगा. जो भी किसान बासमती का बीज अपने लिए खरीदना चाहते हैं, वह सीधे आकर बीज प्राप्त कर सकते हैं.