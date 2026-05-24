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इटावा में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ; असीम अरुण बोले- जनता के बीच संवाद बढ़ाएंगे कार्यकर्ता

भाजपा हाईकमान के निर्देशन में चल रहे इस महाअभियान के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है.

इटावा में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ.
इटावा में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ. (Photo Credit: Asim Arun X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:20 AM IST

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इटावा: ITI चौराहा स्थित बालाजी मंडपम में भाजपा का पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान चल रहा है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे.

भाजपा हाईकमान के निर्देशन में चल रहे इस महाअभियान के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है. प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ शहरी क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता, सदर विधायक सरिता भदौरिया और पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, संगठनात्मक अनुशासन और भाजपा की विचारधारा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं. साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया.

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण. (Video Credit: ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि संगठन समय-समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें जनता के बीच प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने के लिए तैयार कर रहा है.

फिलहाल इटावा में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कैबिनेट मंत्री ने यूपी की कानून-व्यवस्था, बिजली सप्लाई आदि पर भी अपने विचार रखे.

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