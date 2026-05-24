ETV Bharat / state

इटावा में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ; असीम अरुण बोले- जनता के बीच संवाद बढ़ाएंगे कार्यकर्ता

इटावा में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ. ( Photo Credit: Asim Arun X Handle )