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नूंह में सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न, बलई में जलभराव ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, रबी फसलों की बिजाई पर संकट के बादल

नूंह के नौ गांवों में जलभराव से सैकड़ों एकड़ खेत प्रभावित हुए हैं. किसानों ने रबी बिजाई बचाने के लिए तत्काल जलनिकासी की मांग की.

Balai Village Waterlogging
नूंह में सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 5:28 PM IST

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नूंह: जिले के नगीना खंड के बलई गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि लंबे समय से जलमग्न है. खेतों में जमा पानी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. अब रबी फसलों की बिजाई का समय नजदीक आने के साथ किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है.

नौ गांवों की खेती पर जलभराव की मार: ग्रामीणों के अनुसार जलभराव की समस्या केवल बलई गांव तक सीमित नहीं है. बलई, मरोड़ा, खेंचताना, हवननगर, सेल, बदरपुर, भूकाराका और बनारसी समेत करीब नौ गांवों के किसान इस समस्या से प्रभावित हैं. इनमें बलई गांव की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

Balai Village Waterlogging
रबी फसलों की बिजाई पर संकट के बादल (ETV Bharat)

समय पर पानी नहीं निकला तो पिछड़ेगी बिजाई: खेतों में जलभराव से परेशान किसान जाकिर ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "खेतों में लंबे समय से पानी भरा हुआ है. अगर जल्द पानी नहीं निकाला गया तो जमीन की जुताई नहीं हो पाएगी और रबी फसलों की बिजाई समय पर करना मुश्किल हो जाएगा.सरसों समेत अन्य फसलों की तैयारी भी जलभराव के कारण प्रभावित हो रही है."

बलई में जलभराव ने बढ़ाई किसानों की परेशानी (ETV Bharat)

फसल और आमदनी दोनों पर मंडरा रहा खतरा: वहीं, किसान इमरान ने कहा कि, "हमारी खेती पूरी तरह पानी की समस्या से प्रभावित है. पहले खड़ी फसलों का नुकसान हुआ और अब अगली फसल की बिजाई की चिंता सता रही है. समय निकल गया तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा." किसानों को कहना है कि बार-बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं निकला है. किसान हाशम ने बताया कि, "जलभराव की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को अवगत कराया गया है. मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई और सिंचाई मंत्री को भी पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ. यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है."

तत्काल पंपिंग और पक्के ड्रेनेज की मांग: इसके अलावा किसान फकरुद्दीन ने कहा कि, "फिलहाल सबसे जरूरी है कि पंपिंग सेट लगाकर खेतों से पानी निकाला जाए. भविष्य में यह समस्या दोबारा न हो, इसके लिए यहां पक्का ड्रेनेज नाला बनाया जाना चाहिए. हम किसानों की प्रशासन और सिंचाई विभाग से संयुक्त टीम भेजकर मौके का निरीक्षण करने की मांग है."

जल निकासी के प्राकृतिक रास्ते खोलने की अपील: ग्रामीणों ने मांग की है कि प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों की पहचान कर वहां मौजूद अवरोधों को हटाया जाए. किसानों का कहना है कि बिजाई का समय निकलने से पहले खेतों को पानी से मुक्त नहीं कराया गया तो इसका सीधा असर रबी फसलों के उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ेगा.

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