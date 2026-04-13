ETV Bharat / state

बरेली के सिंहोती गांव में भीषण आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल राख

आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल राख. ( ईटीवी भारत )

बरेली : बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंहोती में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस हादसे में सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और किसान सदमे में आ गए हैं. ग्रामीणों के अनुसार आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. तेज हवा के कारण लपटें तेजी से फैलती चली गईं, जिससे किसानों को अपनी फसल बचाने का मौका तक नहीं मिला. देखते ही देखते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई. ग्रामीणों और पुलिस की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था.