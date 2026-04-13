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बरेली के सिंहोती गांव में भीषण आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल राख

इस हादसे में सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. किसान सदमे में आ गए हैं.

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आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल राख. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 6:12 PM IST

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बरेली : बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंहोती में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस हादसे में सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और किसान सदमे में आ गए हैं.

ग्रामीणों के अनुसार आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. तेज हवा के कारण लपटें तेजी से फैलती चली गईं, जिससे किसानों को अपनी फसल बचाने का मौका तक नहीं मिला. देखते ही देखते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई.

ग्रामीणों और पुलिस की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था.

इस आग के शिकार एक पीड़ित किसान हैदर अली, पुत्र हसनैन, ने बताया कि वे फसल बेचकर किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब पूरी फसल जल जाने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि अब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा.

इस घटना का असर कई परिवारों पर पड़ा है. जिन घरों में शादियों की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब सन्नाटा और चिंता का माहौल है. किसान परिवारों में मायूसी छाई हुई है. किसानों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नुकसान का सही आकलन कर जल्द राहत और मुआवजा देने की मांग की है.

बहेड़ी के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, एसडीएम इशिता किशोर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा है.

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