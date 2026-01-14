चरखी दादरी में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, किसानों को लाखों का नुकसान
चरखी दादरी के गांव नीमड़ी में दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में बांध में 30 फुट दरार आ गई. इससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई.
Published : January 14, 2026 at 3:21 PM IST
चरखी दादरीः गांव नीमड़ी के समीप अल सुबह दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी टूट गई. नहर का पानी खेतों में भर गया और करीब दो सौ एकड़ गेहूं और ईख की फसल जलमग्न हो गई. ग्रामीणों की ओर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है. सिंचाई विभाग की ओर से पानी को रोकने के लिए काम किया जा रहा है. रात तक नहर पाटने का कार्य शुरू होगा. किसानों ने सरकार से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजे की मांग की है.
दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी ओवरफ्लो होने से बांध टूटीः बता दें कि गांव नीमड़ी के समीप दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी ओवरफ्लो होने से टूट गई. पानी का बहाव इतना तेज था कि नहर में करीब 30 फुट चौड़ी दरार आ गई और पानी खेतों में घुस गया. नहर का पानी घुसने से आसपास की करीब दो सौ एकड़ गेहूं और ईख की फसल जलमग्न हो गई. खेतों में पानी आने पर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी.
नहर में 30 फुट दरार, खेतों तक पहुंचा पानीः किसान रविंद्र कुमार, अशोक और संजय ने बताया कि सुबह उनको नहर टूटने की सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे. नहर में करीब 30 फुट की दरार आई है और पानी खेतों में पहुंच गया. इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है, ताकि पानी को पीछे से बंद करके नहर को पाटने का कार्य शुरू किया जाए. नहर टूटने के कारण पानी से दो सौ एकड़ से भी ज्यादा फसल जलमग्न हो गई. इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.