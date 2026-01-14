ETV Bharat / state

चरखी दादरी में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, किसानों को लाखों का नुकसान

चरखी दादरीः गांव नीमड़ी के समीप अल सुबह दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी टूट गई. नहर का पानी खेतों में भर गया और करीब दो सौ एकड़ गेहूं और ईख की फसल जलमग्न हो गई. ग्रामीणों की ओर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है. सिंचाई विभाग की ओर से पानी को रोकने के लिए काम किया जा रहा है. रात तक नहर पाटने का कार्य शुरू होगा. किसानों ने सरकार से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजे की मांग की है.

दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी ओवरफ्लो होने से बांध टूटीः बता दें कि गांव नीमड़ी के समीप दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी ओवरफ्लो होने से टूट गई. पानी का बहाव इतना तेज था कि नहर में करीब 30 फुट चौड़ी दरार आ गई और पानी खेतों में घुस गया. नहर का पानी घुसने से आसपास की करीब दो सौ एकड़ गेहूं और ईख की फसल जलमग्न हो गई. खेतों में पानी आने पर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी.