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तीन नदियों के कटान और जरदोजी के बीच 'छत' की पड़ताल: फर्रुखाबाद में सरकारी मकानों का असली सच

फर्रुखाबाद की पारंपरिक पहचान ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी-जरदोजी उद्योग से भी है. कारीगरों की बस्तियों (जैसे कादरी गेट, जशमई, और शहर के तंग स्लम क्षेत्रों) की पड़ताल में अलग ही तस्वीर सामने आती है. स्थानीय निवासियों मुताबिक, ऐप-आधारित 'आवास प्लस 2024-26' मोबाइल सर्वे में बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं. घनी बस्तियों में किराए या अस्थायी झुग्गियों में रहने वाले जरदोजी कारीगरों के नाम आधार एड्रेस मिसमैच या मोबाइल नेटवर्क एरर के कारण कट जाते हैं. आरोप है कि कई अपात्रों को फायदा मिला है.

आवास योजना के नियमों के मुताबिक, एक बार लाभ मिलने के बाद लाभार्थी का नाम सूची से ब्लॉक हो जाता है. प्रकृति के इस कहर में घर बह जाने के बाद तकनीकी रूप से उन्हें 'दोबारा बेघर' मानकर नया आवास देने या किसी सुरक्षित स्थान पर जमीन आवंटित करने के लिए 'आवास प्लस' योजना के पास कोई स्पष्ट आपातकालीन नीति नहीं है.

फर्रुखाबाद में राजेपुर, शमसाबाद, कायमगंज और बढ़पुर ब्लॉक के हिस्से बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं. PMAY-G के तहत जो पक्के मकान ₹1.20 लाख की लागत से बनाए गए थे, उनमें से कई पिछले तीन वर्षों में नदियों के बदलते रुख (River Course Change) के कारण तेज धारा में समाहित हो चुके हैं. सरकारी पोर्टल पर ये घर आज भी 'सफलतापूर्वक पूर्ण' और आवंटित श्रेणी में दर्ज हैं, लेकिन जमीन पर इनका कोई नामोनिशान नहीं है. लहरों में अपना पक्का आशियाना खो चुके गरीब परिवार आज फिर से भूमिहीन होकर तटबंधों पर तिरपाल तानकर रहने को मजबूर हैं.

पीएम आवास योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भी दैवीय आपदा के लाभार्थियों को लाभ दिया गया है. 2025-26 में सामान्य को 11 और अनुजाति को तीन मिलाकर 14, वर्ष 24 25 में सामान्य के 173 अनु. जाति के 25 लाभार्थी मिलाकर 198 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है. लेकिन, हालात को देखते हुए ये मदद नाकाफी ही दिखती है. ग्रामीणों कहते हैं कि प्रधान या अधिकारीगण आते हैं तो उनसे आवास की मांग की जाती है, लेकिन वे टालमटोल कर निकल जाते हैं.

प्रभावितों पर एक नजर. (आंकड़े साल 2025 के) (Photo Credit; ETV Bharat)

फर्रुखाबाद जिले के सभी 7 ब्लॉकों में जरूरतमंदों को मिले पीएम आवासों का रिकॉर्ड कागजों में बेहद दुरुस्त है. जबकि, जमीन पर कुछ और ही दिखती है. राजेपुर ब्लॉक और शमसाबाद के तराई क्षेत्र में बेघर लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं. यहां लोगों के आवास नदियों की कटान की भेंट चढ़ गए. कुछ को मकान बनवाने के लिए अनुदान का इंतजार है तो कई के सामने दूसरी ही समस्या है. इन लोगों को योजना का लाभ तो मिला, लेकिन जो सरकारी मदद से जो मकान बनवाया, उसे नदी निगल गई. इनमें कुछ परिवार ऐसे हैं, जिनके लिए बच्चों का पालन पोषण करना भी मुश्किल है.

फर्रुखाबाद: 15 अगस्त 2026 को देश जब अपनी आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि केंद्र फर्रुखाबाद की तराई में एक अलग ही जमीनी संघर्ष चल रहा होगा. एक तरफ एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडियों की समृद्धि और फर्रुखाबाद के शहरी प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें चमकाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गंगा और रामगंगा की महा-कटान से हर साल वजूद खोने वाले सुदूर गांवों और तंग गलियों के जरदोजी कारीगरों की बस्तियों में आज भी कई परिवार अधबने मकानों में तिरपाल तानकर रह रहे हैं. ईटीवी भारत की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कि कृषि समृद्धि और प्रशासनिक दावों के बीच फर्रुखाबाद के अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति के अपने घर का सपना जमीन पर कितना सच हो पाया है? पढ़िए संवाददाता आलोक दुबे की रिपोर्ट...

आलू किसानों की स्थिति

कायमगंज और मोहम्मदाबाद ब्लॉकों के छोटे और सीमांत आलू उत्पादक किसानों की स्थिति भी अलग नहीं है. मौसम की मार के बीच घर बनाने का खर्च उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो रहा है. स्थानीय स्तर पर ईंट और मोरंग के दाम में हुई भारी बढ़ोतरी के चलते ₹1.20 लाख का सरकारी बजट केवल दीवारें खड़ी करने में ही खत्म हो रहा है, जिससे काश्तकार स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हैं. ग्रामीण कहते हैं, सरकारी आवास योजनाओं का लाभ गरीबों तक न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण गंगा-रामगंगा की बाढ़ व कटान के साथ ही पुनर्वास नीति की कमी भी है.

कहां कितने मिले आवास. मोहम्मदाबाद की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

आधा गांव कटान की भेंट

तहसील सदर के अंतर्गत पंखियों की मढ़ैया, दिलीप की मढ़ैया, कटरी भीमपुर आदि गांवों को बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 7 करोड़ से अधिक राशि से पार्कूपाइन, जिओ बैग और स्टड लगाए गए. यहां के लोग कहते हैं कि पता नहीं कब ये बह जाए. बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं है. करीब दो से ढाई सौ की आबादी इस गांव में रहती है. आधा गांव कट चुका है. बीते वर्ष जो सरकारी आवास दर्जनों ग्रामीण को मिले थे, उनमें कई गंगा के तेज बहाव में बह गए. इस साल भी दो मकान गंगा में समा गए हैं.

नवाबगंज पर नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पति की मौत, जैसे-तैसे गुजर

कटरी भीमपुर मजरे की शशि बताती हैं कि, उनके पति की मौत तीन महीने पहले गंगा में डूबने से हो गई थी. दो बच्चे हैं, खेती भी नहीं है. कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है. दूसरे से मांग कर गुजर हो जाती है. सरकार से कई बार मांग चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है. कहती हैं, खाने को नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई कहां से कराएं.

आवास निगल गईं गंगा

कटरी भीमपुर की ही शीला ने बताया कि सरकारी कॉलोनी मिली थी. 5 वर्ष हो चुके हैं. तब 1.20 लाख रुपए मिले थे. 15 दिन पहले गंगा की बाढ़ में यह कॉलोनी बह गई. जो पैसे मिले, उसके अतिरिक्त पैसा लगा. मजदूरी करके आवास को बनवाया था. अभी खेतों में बच्चों व मवेशियों को लेकर गुजर-बसर कर रहे हैं. कोई भी सरकारी आदमी नहीं आया. इसी तरह ग्रामीण संतोषी कहती हैं कि उनका भी आवास बना था, जो बह गया है. ग्रामीण विमला बताती हैं, निजी खर्चे से मकान बनाया. मकान के पीछे गंगा का पानी आ गया है. मकान की ईंटें निकल गई हैं. मकान कुछ बोरी के सारे टिका हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है.

कायमगंज की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

खेतों में बसेरा

सदर तहसील में बढ़पुर की ग्रामीण क्रांति देवी, मायावती, सलोनी बताती हैं, 70 से 80 परिवार यहां झोपड़ी बनाकर गुजर-बसर कर रहे हैं. पूरा गांव थोड़े दिन बाद डूब जाएगा. यहीं पर हमारे मवेशी भी रहते हैं. सांप-बिच्छू आते हैं. जब पानी भर जाएगा तो रोड के किनारे रहने लगेंगे. करीब 9 महीने से ऐसे ही रह रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है. अगर 2 महीने बच्चे स्कूल जाते हैं तो 4 महीने नहीं जाते हैं. मकान गिरा लेकिन मुआवजा नहीं मिला.

इसी तरह राजेपुर ब्लॉक में ग्राम तीस राम की मढैया निवासी फूलश्री, रामकांति, आरती कहती हैं कि गांव के पास ही गंगा बह रही हैं. अब गांव में पानी आने लगा है. जो आवास मिले वह गंगा में समा गए. मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन नहीं मिली. बच्चों और मवेशियों को लेकर रिश्तेदारी में चले जाते हैं. जब पानी कम हो जाता है तो लौटते हैं. गांव की सड़क पुलिया टूटी हुई है. गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है.

बाढ़ और कटान की लोगों पर मार. (Photo Credit; ETV Bharat)

लिस्ट में नाम तो आया, पैसा नहीं

सदर तहसील की नजमा कहती हैं, मकान में लिंटर नहीं पड़ा है. दोनों तरफ टीन पड़ी हुई है. यह भी दरदोजी का काम कर करके बनवाई हैं. 2016 में आवास की मांग की थी, अभी तक नहीं मिला. सरकारी दफ्तर में कहते हैं कि आपका पैसा आएगा सूची में नाम है. मोबाइल पर मैसेज भी आया, लेकिन खाते में पैसा नहीं. डूडा कार्यालय गए तो कर्मचारी टरका देते हैं.

यूं होती है गुजर-बसर. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहती हैं डीएम

डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर कहती हैं, फर्रुखाबाद में बाढ़ आती है. इसमें गंगा का 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो जनपद की बाउंड्री बनता है. उसी के तहत तीन तहसीलें प्रभावित होती हैं. जो बाढ़ प्रभावित थे, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में राहत दी गई थी. सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है. अभी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. सभी को मोटिवेट किया जाता है. आवासों के कटने पर कहती हैं कि जो गंगा का कटरी का एरिया है, उस पर आवास न बनवाएं. जो ऊंचा स्तर है, जहां पर बाढ़ नहीं आती है, वहां पर आवास बनवाएं. पीओ डूडा को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी विस्तृत जांच कर पूरी आख्या प्रस्तुत करेंगे. इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे.

खेतों में बसेरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

परियोजना अधिकारी का कहना

परियोजना अधिकारी कपिल कुमार कहते हैं कि बाढ़ से बह जाने वाले आवासों के मामलों को आपदा विभाग देखता है. राजस्व विभाग सूची बनाता है. जो भी सुविधा होती है, प्रभावितों को प्रदान की जाती है. एक सूची हमारे पास भी आती है, उसमें भी सहायता मिलती है. बताया कि आवासविहीन को ही आवास देते हैं. अगर पहले से ही आवास होता है या कहीं और मकान बनवा रखा है, सत्यापन में वे लोग हट जाते हैं.

आशियाने छीनतीं नदियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहते हैं कि गड़बड़ी की कोई शिकायत अभी नहीं आई है. इससे पूर्व में कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री आवास की आई थीं. उस पर कड़ी कार्रवाई की थी. बताया कि शासकीय योजना में प्रोत्साहन आवास राशि 1.20 लाख रुपए है. निश्चित रूप से अपने पास से पैसा लगाना होता है. 1.20 लाख में उस तरह से आवास पूरा नहीं हो सकता है. कुछ लोग अपने पास से पैसा लगाते हैं और बनाते हैं. प्रधानमंत्री आवास अभी प्रक्रिया में है. आगे सूची आ जाएगी. अभी फाइनल सूची नहीं है. हर व्यक्ति चाहता है कि आवास उसे मिल जाए. कई बार वह पात्र भी होते हैं, कई बार उनके मकान भी होते हैं. सत्यापन में उनके नाम निकल जाते हैं. अगर कहीं विसंगतियां आती हैं तो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं. फिलहाल अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है. बताया है कि अभी आवास ही नहीं दिए जा रहे हैं तो पैसे के लेनदेन का आरोप निराधार है.

प्रशासन की तैयारी

फर्रुखाबाद में गंगा एवं रामगंगा नदियों के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर संचालित किए जा रहे हैं.

जनपद की 03 तहसीलों के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 17 नाव एवं 01 मोटर बोट लगातार संचालित की जा रही हैं. वर्तमान में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हुआ है तथा जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के तहत 01 एनडीआरएफ एवं 01 पीएसी की टीम तैनात है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 46 ओआरएस पैकेट, 159 क्लोरीन टैबलेट वितरित की गई हैं. 112 लोगों का उपचार किया गया है.

बाढ़ से प्रभावित गांवों में सदर तहसील के कटरी भीमपुर, कटरी धर्मपुर एवं कटरी शिकारपुर, कायमगंज तहसील के कमथरी, समाचीपुर चितार एवं सौदपुर पिस्तैर तथा अमृतपुर तहसील के करनपुर, कोडरी सारंगपुर, आसमपुर, रतनपुर रम्हौआ, मड़ैया तौफ़ीक़ एवं तीराराम की मड़ैया (चाचूपुर) शामिल हैं. बाढ़ प्रभावित परिवारों की संख्या करीब दो हजार होगी. प्रभावित जनसंख्या करीब 10 हजार होगी.

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक बाढ़ प्रभावित ग्राम में 05 नग टॉर्च एवं रस्सी की व्यवस्था कराएं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्ग पर आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस एवं चिकित्सा शिविर की स्थापना कराएं.

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