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​मेरठ में किसानों का धरना-प्रदर्शन; जिलाध्यक्ष बोले- 'मांगें पूरी न हुईं तो आज घर वापसी नहीं, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा'

​भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कालू प्रधान ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के सामने तमाम प्रमुख मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि राली गांव की चकरोड नहीं खुली तो घर वापसी नहीं होगी. ​उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक हॉस्पिटल में मरीज के उपचार के दौरान हुई कथित लापरवाही और अनियमितताओं की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.

​मेरठ : भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. किसानों एवं ग्रामीणों से जुड़ी जनसमस्याओं को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा. जिसमें स्वास्थ्य, विद्युत, चकरोड और पशुओं के टीकाकरण जैसे गंभीर मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई.

जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हम पिछले कई महीनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज के साथ जो खिलवाड़ किया गया.

उन्होंने कहा कि खरखौदा, खड़ौली और पबली में जर्जर तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि यदि इन तमाम समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ तो संगठन किसी भी अधिकारी या अस्पताल के दबाव में नहीं झुकेगा और हम यहीं अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी.



सीओ सिविल लाइन दीक्षा भोरीया ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के कार्यकर्ताओं द्वारा कमिश्नरी चौराहे पर ट्रैक्टरों के साथ विरोध-प्रदर्शन किया गया था. पुलिस प्रशासन की ओर से मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई. संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है, जिसे संबंधित उच्चाधिकारियों और विभागों को प्रेषित किया जा रहा है.



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