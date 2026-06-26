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मेरठ में सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले सैकड़ों डीजे संचालक, लगाई मदद गुहार, जानें पूरा मामला

बीते वर्ष 10 फीट की ऊंचाई और 12 फीट की चौड़ाई निर्धारित थी, जिसके चलते डीजे संचालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले सैकड़ों डीजे संचालक
सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले सैकड़ों डीजे संचालक (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:24 PM IST

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मेरठ: मेरठ में दो साल पहले एक गांव में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया था. इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी. तब से डीजे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा हर साल इसी नीति बनाई जाती है. इसी नीति के बीते साल 2025 में उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे डीजे जब्त भी किए गए थे.

इसी को लेकर शुक्रवार को मेरठ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सैकड़ों डीजे संचालकों ने मुलाकात की. इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी सांसद से कहा कि कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई भी तय कर दी जाती है. बीते वर्ष 10 फीट की ऊंचाई और 12 फीट की चौड़ाई निर्धारित थी, जिसके चलते डीजे संचालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले सैकड़ों डीजे संचालक (Video Credit; ETV Bharat)

इस स्थिति में डीजे संचालकों ने भाजपा से गुहार लगाई है कि हजारों डीजे संचालकों की रोजी-रोटी इस काम से जुड़ी हुई है. दोनों राज्यों के अधिकारी अपनी रणनीति में बदलाव करते रहते हैं. इसलिए यदि डीजे को लेकर एक समान नियम बनाए जाएं, तो सभी को सहूलियत होगी. राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डीजे संचालकों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से वे इस विषय पर बात करेंगे. जिलाध्यक्ष हेमंत शाक्य ने बताया कि वह डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाईवे पर किसी तरह की पाबंदी डीजे पर ना लगाई जाए. पूरे साल भर डीजे वाले इस धार्मिक यात्रा का इंतजार करते हैं.

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