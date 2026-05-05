ETV Bharat / state

रांची के हर अंचल में लगा जनता दरबार, सैकड़ों मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण, मुआवजा राशि मिलते ही खिले चेहरे

रांची: राजधानी के विभिन्न अंचलों और प्रखंडों में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया. जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया और पात्र लाभुकों को प्रमाण पत्र एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई.

मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान

जनता दरबार के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया. सिल्ली अंचल के जांहे गांव की अजरवी फातमा को उनके पति मोहम्मद सलमान की मौत के बाद 1 लाख रुपये की सहायता दी गई. इसी तरह लोवादग की सुजाता देवी को उनके पति मुरलीधर महतो तथा खलारी क्षेत्र की तरुण निशा को उनके पति मजीद अंसारी की मृत्यु के बाद एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई.

युवक तुयरी उरांव को मिला जाति प्रमाण पत्र

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अंचलों में प्रमाण-पत्र वितरण भी किया गया. मांडर अंचल के बांसजाड़ी गांव के तुरी उरांव को जाति प्रमाण पत्र दिया गया जबकि चान्हो और मांडर में पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए गए. टटकुंदो गांव के मुनेसर पासवान को भी त्वरित प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया.

मांडर अंचल में सबसे अधिक 119 मामलों का निपटारा