रांची के हर अंचल में लगा जनता दरबार, सैकड़ों मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण, मुआवजा राशि मिलते ही खिले चेहरे
रांची में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में सैकड़ों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया.
Published : May 5, 2026 at 7:53 PM IST
रांची: राजधानी के विभिन्न अंचलों और प्रखंडों में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया. जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया और पात्र लाभुकों को प्रमाण पत्र एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान
जनता दरबार के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया. सिल्ली अंचल के जांहे गांव की अजरवी फातमा को उनके पति मोहम्मद सलमान की मौत के बाद 1 लाख रुपये की सहायता दी गई. इसी तरह लोवादग की सुजाता देवी को उनके पति मुरलीधर महतो तथा खलारी क्षेत्र की तरुण निशा को उनके पति मजीद अंसारी की मृत्यु के बाद एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई.
युवक तुयरी उरांव को मिला जाति प्रमाण पत्र
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अंचलों में प्रमाण-पत्र वितरण भी किया गया. मांडर अंचल के बांसजाड़ी गांव के तुरी उरांव को जाति प्रमाण पत्र दिया गया जबकि चान्हो और मांडर में पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए गए. टटकुंदो गांव के मुनेसर पासवान को भी त्वरित प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया.
मांडर अंचल में सबसे अधिक 119 मामलों का निपटारा
अंचलवार निष्पादन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो नगड़ी में 85, सिल्ली में 72 और राहे में 100 मामलों का समाधान किया गया है. खलारी में 51, हेहल में 39 और सोनाहातु में 76 आवेदनों का निष्पादन हुआ. वही मांडर अंचल में सबसे अधिक 119 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें आय, आवासीय, जाति और पेंशन से जुड़े मामले शामिल थे.
लाभुकों को कई मामलों में मिले प्रमाण पत्र
इसके अलावा अनगड़ा में 94, नामकुम में 89, चान्हो में 80 और बुढ़मू में 53 मामलों का निष्पादन किया गया. रातू अंचल में 89 मामलों का समाधान किया गया, जिसमें जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ पेंशन और आपदा मुआवजा से जुड़े मामले भी शामिल हैं.
जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच मिल रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल रही है और उन्हें छोटी-छोटी प्रशासनिक समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं: मंजूनाथ भजंत्री, डीसी
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