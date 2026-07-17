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गढ़वा में SIR फॉर्म शत प्रतिशत वितरण, 5 लाख से अधिक मतदाओं का डिजिटाइजेशन

गढ़वा: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. अभियान की प्रगति पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा स्वयं नियमित रूप से नजर बनाए हुए हैं. वे लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की प्रगति का आकलन कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक कार्य को पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

जानकारी देते जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी (ईटीवी भारत)

जिले में 8 लाख से अधिक हैं मतदाता

अभियान के तहत गढ़वा जिले ने अब तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. जिले में कुल 8 लाख 62 हजार 92 गणना प्रपत्रों का वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त 5 लाख 55 हजार 677 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन, 644 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन और 5 लाख 55 हजार 30 प्रपत्रों का सफल सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा चुका है.

गढ़वा विधानसभा में 8 लाख से अधिक हैं मतदाता

यदि विधानसभावार प्रगति की बात करें तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 लाख 26 हजार 661 मतदाता पंजीकृत हैं. यहां सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही 2 लाख 55 हजार 11 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन, 392 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन तथा 2 लाख 54 हजार 616 प्रपत्रों का सफल सत्यापन किया जा चुका है.