गढ़वा में SIR फॉर्म शत प्रतिशत वितरण, 5 लाख से अधिक मतदाओं का डिजिटाइजेशन
गढ़वा जिले में एसआईआर को लेकर सभी मतदाताओं के बीच प्रपत्रों का वितरण सफलता पूर्वक कर लिया गया है.
Published : July 17, 2026 at 9:10 AM IST
गढ़वा: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. अभियान की प्रगति पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा स्वयं नियमित रूप से नजर बनाए हुए हैं. वे लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की प्रगति का आकलन कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक कार्य को पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं.
जिले में 8 लाख से अधिक हैं मतदाता
अभियान के तहत गढ़वा जिले ने अब तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. जिले में कुल 8 लाख 62 हजार 92 गणना प्रपत्रों का वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त 5 लाख 55 हजार 677 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन, 644 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन और 5 लाख 55 हजार 30 प्रपत्रों का सफल सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा चुका है.
गढ़वा विधानसभा में 8 लाख से अधिक हैं मतदाता
यदि विधानसभावार प्रगति की बात करें तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 लाख 26 हजार 661 मतदाता पंजीकृत हैं. यहां सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही 2 लाख 55 हजार 11 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन, 392 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन तथा 2 लाख 54 हजार 616 प्रपत्रों का सफल सत्यापन किया जा चुका है.
वहीं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 लाख 35 हजार 431 मतदाता सूचीबद्ध हैं. यहां भी गणना प्रपत्रों का वितरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है. अब तक 3 लाख 666 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन, 439 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन तथा 3 लाख 414 प्रपत्रों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने जिले के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की है.
डीसी का समय पर फॉर्म जमा करने का अपील
डीसी ने कहा कि जब भी बीएलओ मतदाताओं के घर पहुंचे, वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, गणना प्रपत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरकर समय पर जमा करें. साथ ही अपने मतदाता विवरण का सत्यापन अवश्य कराएं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं का सक्रिय सहयोग ही शुद्ध, पारदर्शी एवं विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है. प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है.
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