हरियाणा में दशानन का दहन, पानीपत में 100 फुट ऊंचे रावण दहन के साथ गूंजा "जय श्रीराम"
हरियाणा के पानीपत में विजयादशमी के मौके पर 100 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया.
Published : October 20, 2026 at 7:11 PM IST
पानीपत : बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर पानीपत में दशहरा उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. सेक्टर-25 स्थित दशहरा मैदान में 100 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. भगवान हनुमान के स्वरूपों ने भी उत्सव में भाग लेकर माहौल को भक्तिमय बना दिया. रावण दहन के साथ पूरा परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.
विजयदशमी की शुभकामनाएं दी : कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शिरकत की. उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया. आयोजन ने यह संदेश दिया कि अहंकार, अन्याय और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः उनकी हार निश्चित है.
श्रीराम ने समाज को एकजुट होने की सीख दी : शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन से समाज को एकजुटता, समानता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है. श्रीराम ने समाज के छोटे-बड़े सभी वर्गों को साथ लेकर आसुरी शक्तियों का मुकाबला करने की सीख दी. यही भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की विशेषता है कि समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें अंततः विजय प्राप्त होती है. आसुरी शक्तियों और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों की हार निश्चित है. इतिहास गवाह है कि जब समाज के कमजोर समझे जाने वाले वर्ग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी परास्त कर सकते हैं.
सत्य, मानवता और धर्म ही विजय का मार्ग : महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने अपने जीवन से सिखाया कि समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. मानवता, सत्य और धर्म का मार्ग ही विजय का मार्ग है. विजयदशमी के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि उसका आचरण और व्यवहार पवित्र हो तथा वह सदैव सत्य और धर्म के रास्ते पर चले. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के मूल्यों को जीवित रखते हुए सभी को एकजुट होकर ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए, जो सदैव विजय और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे. दशहरे का पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करने की प्रेरणा भी देता है.
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