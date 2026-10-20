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हरियाणा में दशानन का दहन, पानीपत में 100 फुट ऊंचे रावण दहन के साथ गूंजा "जय श्रीराम"

हरियाणा में दशानन का दहन ( ETV Bharat )

पानीपत : बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर पानीपत में दशहरा उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. सेक्टर-25 स्थित दशहरा मैदान में 100 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. भगवान हनुमान के स्वरूपों ने भी उत्सव में भाग लेकर माहौल को भक्तिमय बना दिया. रावण दहन के साथ पूरा परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.

विजयदशमी की शुभकामनाएं दी : कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शिरकत की. उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया. आयोजन ने यह संदेश दिया कि अहंकार, अन्याय और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः उनकी हार निश्चित है.