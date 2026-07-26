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दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को किया परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम ?

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई. सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक और पिछले दिन के मुकाबले 0.4 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम में लोगों को भीषण उमस से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. शहर के कुछ हिस्सों में छिटपुट हुई बारिश ने उमस और बढ़ी दी है . जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज रविवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह 6 बजे के करीब तापमान 28 डिग्री बना हुआ है. इस समय बारिश के सौ प्रतिशत आसार हैं. वहीं मौसम में 87 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.इस बीच, विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है

Conclusion:केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 63, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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