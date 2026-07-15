दिल्ली-NCR के लोगों को उमस भरी गर्मी ने किया परेशान, जाने कब होगी बारिश
मौसम विभाग ने बुधवार के मौसम के बारे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है.
Published : July 15, 2026 at 7:24 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 19 जुलाई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना नहीं है.
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल मंगलवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने बुधवार के मौसम के बारे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल बारिश के बहुत कम आसार है. हालांकि, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. इस दौरान पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. 16 जुलाई को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा. 17 से 19 जुलाई के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश के आसार बेहद कम हैं. ऐसे में राजधानी में लोगों को गर्मी और उमस से अभी पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 137, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 148 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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