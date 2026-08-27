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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद उमसभरी गर्मी ने किया परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग ने अनुसार 28 अगस्त से पहली सितंबर के दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 7:36 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हल्की बारिश के साथ उमस बनी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. आज भी राजधानी में उमस लोगों को परेशान करने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को आसमान में बादल छाये रहे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.

मौसम विभाग ने 28 अगस्त से पहली सितंबर के दौरान दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया है. 28 अगस्त से पहली सितंबर के दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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