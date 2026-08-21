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दिल्ली- NCR में थोड़ी बारिश के बाद उमस बढ़ने से गर्मी ने किया परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है. रात के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

गुरुवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया,काफी उमस के बाद हल्की बारिश हुई, लेकिन गर्मी से राहत मिलते नहीं दिखाई दी. गुरुवार को राजधानी के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता रहा.कहीं बादल छाए रहे तो कहीं हल्की बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट महसूस हुई, लेकिन वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस बनी रही. दिल्ली में गुरुवार को आसमान में बादल छाये रहे और कभी-कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा.



मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है. रात के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.