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दिल्ली में गुरुवार हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने किया परेशान, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. सुबह के दौरान धूप खिली थी मगर दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली. बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी में बीते कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. दिल्ली में कल गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री दर्ज किया गया.

राजधानी में आज कैसा रहेगा मौसम:

दिल्ली में आज शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है. वहीं 15 अगस्त को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है. इस दौरान सुबह और दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, 16 अगस्त को सुबह से शाम के बीच एक-दो बार हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है. 17 अगस्त को भी सुबह से शाम के बीच एक-दो बार हल्की बारिश का अनुमान है. 18 अगस्त को भी सुबह से शाम के बीच एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना है.