ETV Bharat / state

गढ़वा में भीषण गर्मी का कहर, इंसान से लेकर जानवर तक परेशान

गढ़वा में भीषण गर्मी में वन्य जीव पानी पीने के लिए परेशान हैं. लोग बाल्टी में पानी रख बंदरों की प्यास बुझा रहे हैं.

HIGH TEMPERATURE IN GARHWA
भीषण गर्मी में प्यास बुझाते बंदर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. 41 से 45 डिग्री के भीषण गर्मी के बीच मानव से लेकर जानवर तक परेशान हैं. आग उगलते सूरज से खड़ी मोटरसाइकिल और ट्रांसफॉर्मर में आग की लपटें धधक जा रही हैं. वहीं भीषण गर्मी की वजह से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नदी नाले सुख चुके हैं. पानी की तलाश में जंगली जानवर ज्यादा परेशान हैं. इस परेशानी के बीच बंदरों के लिए सहारा बने विहारी यादव.

भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं, वहीं एक पान दुकानदार ने मानवता और जीव प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है. भीषण गर्मी में भोजन और पानी की तलाश में भटक रहे बंदरों के लिए पंकज यादव उर्फ बिहारी यादव लगातार भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार विहारी यादव प्रतिदिन बंदरों के लिए पानी से भरे बर्तन रखते हैं और उन्हें चना, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री खिलाते हैं.

जानकारी देते दुकानदार बिहारी यादव (ईटीवी भारत)

गर्मी से जंगलों के सूखने लगे जलस्रोत

गर्मी के कारण जंगलों में जलस्रोत सूखने और पेड़ों की कटाई बढ़ने से बंदरों सहित अन्य वन्य जीवों के सामने भोजन और पानी का संकट गहरा गया है. ऐसे में बंदर गांव और बाजार क्षेत्रों की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं. बिहारी यादव का कहना है कि आधुनिकता की दौड़ में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है. जिससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आशियाना खत्म होता जा रहा है.

बिहारी यादव ने कहा कि इंसानों की तरह पशु-पक्षियों को भी जीने का अधिकार है. इसके लिए गर्मी के दिनों में उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए. उनकी इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है. वहीं इस भीषण गर्मी के बीच सदर थाना के पास खड़ी मोटरसाइकिल और अस्पताल के पास लगे ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई.

ये भी पढ़ें: कोडरमा में पावर प्लांट, फिर भी नहीं मिल रही बिजली, चिलचिलाती धूप और बिजली कटौती से लोगों का जीना हुआ मुहाल

पलामू में हर दिन टूट रहा गर्मी का रिकॉर्ड! रविवार को झारखंड में सबसे गर्म रहा पलामू, 44.9 पहुंचा तापमान

भीषण गर्मी को देखते हुए वन्य जीव को लेकर हाई अलर्ट! पलामू टाइगर रिजर्व में स्पेशल निगरानी

TAGGED:

ARTIFICIAL WATER SOURCES
भीषण गर्मी से वन्यजीवों का बचाव
GARHWA
गर्मी से वन्यजीव परेशान
HIGH TEMPERATURE IN GARHWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.