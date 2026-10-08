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Special: खेतों में लगाया बिजली का बाड़ बन रहा मौत का फंदा, जंगली जीव और खुद ग्रामीण हो रहे शिकार

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पलामूः ये उपाय जानलेवा है, भले ही इसे खेतों के बचाने के लिए किया जा रहा है लेकिन इस फंदे का शिकार जानवरों के साथ-साथ खुद इंसान भी हो रहे हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है. इंसानी उपाय अब उनके लिए भी घातक साबित हो रहा है.

जंगली जीव के शिकार और फसलों को बचाने के लिए खतरनाक तरीके से बिजली के करंट का इस्तेमाल हो रहा है. बिजली के करंट से लोगों के साथ-साथ वन्यजीवों की मौत हो रही है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला में पिछले एक वर्ष के अंदर आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है जबकि बिजली के करंट से दो हाथी की मौत हुई है.