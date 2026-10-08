Special: खेतों में लगाया बिजली का बाड़ बन रहा मौत का फंदा, जंगली जीव और खुद ग्रामीण हो रहे शिकार
खेतों में किए जा रहे खतरनाक उपाय इंसानों और जानवरों के लिए मौत का सबब बन गये हैं. कैसे, जानें नीरज कुमार की रिपोर्ट से.
Published : October 8, 2026 at 8:56 PM IST
पलामूः ये उपाय जानलेवा है, भले ही इसे खेतों के बचाने के लिए किया जा रहा है लेकिन इस फंदे का शिकार जानवरों के साथ-साथ खुद इंसान भी हो रहे हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है. इंसानी उपाय अब उनके लिए भी घातक साबित हो रहा है.
जंगली जीव के शिकार और फसलों को बचाने के लिए खतरनाक तरीके से बिजली के करंट का इस्तेमाल हो रहा है. बिजली के करंट से लोगों के साथ-साथ वन्यजीवों की मौत हो रही है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला में पिछले एक वर्ष के अंदर आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है जबकि बिजली के करंट से दो हाथी की मौत हुई है.
पलामू प्रमंडल के कई इलाकों में नीलगाय और जंगली सूअर का आतंक है, जिस कारण फसलों को काफी नुकसान होता है. किसान फसलों को बचाने के लिए खेत के अगल-बगल चाइनीज तार का बाड़ तैयार कर रहते हैं. रात में इस बाड़ में अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है. गलती से कोई ग्रामीण बाड़ के संपर्क में आता है तो उनकी मौत हो जाती है.
इसी तरह पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई इलाकों में जंगली सूअर एवं अन्य वन्य जीव के शिकार के लिए लोग बिजली के करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. वन्य जीवों के मूवमेंट वाले इलाके में बिजली का जाल बिछाया जाता है इसके संपर्क में आने से जानवरों की मौत होती है. इस फंदे के संपर्क में आने से भी ग्रामीणों की मौत हो रही है.
केस स्टडी 01
26 अगस्त को पलामू के नौडीहाबाजार थाना क्षेत्र के उपरली टांड़ में संदीप भूइयां नामक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने जब मामले का अनुसंधान शुरू किया तो जानकारी मिली कि खेत में बिजली के तार का बाड़ तैयार किया गया था. इसी बाड़ के करंट की चपेट में आने से संदीप की मौत हो गई. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बिजली के करंट लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
केस स्टडी 02
पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में 16 जुलाई को नदी में दफनाया हुआ सचिन कुमार शाह नामक युवक का शव बरामद हुआ. पुलिस के अनुसंधान में चौंकाने वाले खुलासे हुए. सचिन कुमार शाह और उनके दोस्तों ने जंगली सूअर के शिकार के लिए हाई वोल्टेज बिजली के करंट का ट्रैप बिछाया था. इसी ट्रैप में खुद सचिन आ गया था और उसकी मौत हो गई. दोस्तों ने पूरे मामले को छुपाने के लिए शव को दफना दिया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सचिन के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया.
केस स्टडी 03
सितंबर 2026 में लातेहार जिला में बालूमाथ के कोमार गांव में जंगली हाथियों के आतंक से बचने के लिए कुछ ग्रामीणों ने हाई वोल्टेज तार को खेत के अगल-बगल लगाया. 6 सितंबर को एक हाथी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई. दो दिनों पहले गढ़वा के रंका में भी एक हाथी की मौत हुई है. इस घटना में भी बिजली के तार का इस्तेमाल हुआ है.
मौत के बाद मुआवजे का प्रावधान नहीं, दर्ज होता है एफआईआर
ग्रामीण इलाके में अवैध रूप से लोग बिजली का इस्तेमाल हो रहा है. बिजली विभाग की कार्रवाई में इस तरह के कई मामलों का खुलासा भी हुआ है. अवैध रूप से बिजली के इस्तेमाल के दौरान होने वाली मौत में किसी भी प्रकार का मुआवजे का प्रावधान नहीं है. मौत के बाद भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और कार्रवाई की जाती है.
बाजारों में आसानी से चाइनीज तार उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल ग्रामीण बाड़ को तैयार करने और शिकार के लिए फंदे तैयार करने में कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से बिजली पहुंच गई है इसका फायदा शिकार करने वाले उठा रहे हैं. बिजली विभाग पूरे मामले को हालात को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध लोगों का जागरुकता के लिए मदद लेने की तैयारी कर रही है.
ये मामला गंभीर है विभागीय कार्रवाई होती है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरुकता जरूरी है स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी. ग्रामीणों को यह बताया जाए कि चाइनीज तार का इस्तेमाल नहीं करें ना ही अवैध रूप से हूकिंग करें. इस तरह की घटनाओं में होने वाले मौत में मुआवजे का प्रावधान नहीं है. वैसी घटना जिसमें विभाग की लापरवाही नजर आती है उसमें मुआवजा मिलता है. जिनकी लापरवाही से घटना हुई है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है. -श्रवण कुमार, महाप्रबंधक, बिजली विभाग.
सख्त कदम उठाने की तैयारी
ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पलामू में पुलिस ने जागरुकता अभियान की शुरूआत की है. पुलिस ग्रामीणों के पास भी जा रही है और बिजली के अवैध कनेक्शन से होने वाले नुकसान और इसके बारे में कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दे रही है.
पलामू पुलिस जागरुकता अभियान से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ रही है. साथ ही साथ वैसे लोगों की तलाश भी कर रही है जो शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करके शिकार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला में इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं.
ग्रामीण और किसानों को सुरक्षा को लेकर ध्यान रखना चाहिए. हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आम लोगों के साथ-साथ वन्य जीवों के भी जान गई है. पुलिस जागरुकता अभियान भी चल रही है और मामले को लेकर सख्त भी है. अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन का इस्तेमाल करना गलत है पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.
पीटीआर ने बिजली विभाग से किया इंसुलेटेड केबल लगाने का आग्रह
बिजली के करंट से जंगली हाथियों के मौत को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व ने बिजली विभाग को पत्र भी लिखा है. पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली बिजली की तार जो खुली हुई हैं उसके बारे में जीपीएस लोकेशन के साथ बिजली विभाग को उपलब्ध करवाया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व में बिजली विभाग से इंसुलेटेड केबल लगाने का आग्रह किया है.
दरअसल, इस तरह के हादसों के लिए झारखंड के प्रत्येक जिले में एक कमेटी बनी हुई है जो जंगली हाथियों की मौत की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएगी. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि क्रॉपिंग सीजन में घटनाएं होने की आशंका बढ़ जाती हैं. कई मामलों में लोग हाई वोल्टेज तार या एलटी लाइन का इस्तेमाल कर रहे है. पलामू टाइगर रिजर्व वैसे इलाकों को चिन्हित कर रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की योजना भी तैयार किया है.
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