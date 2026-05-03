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मानवता की अनूठी मिसाल, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा पानीपत का जनसेवा दल, 16 हजार लोगों को दिला चुका मोक्ष

पानीपत का जन सेवा दल लावारिस और बेसहारा मृतकों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर, उन्हें मोक्ष दिलाने का काम कर रहा है.

Panipat Jan Seva Dal
Panipat Jan Seva Dal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST

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पानीपत: बीते 45 सालों से जन सेवा दल हजारों लावारिस और बेसहारा मृतकों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर उन्हें मोक्ष दिलाने का काम कर रहा है. शनिवार को करीब 300 अस्थियों को हरिद्वार में गंगा विसर्जन के लिए 400 लोगों का दल रवाना हुआ. हरिद्वार पहुंच कर उन्होंने अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया.

पानीपत में बेसहारा शवों का अंतिम संस्कार: बीते 45 सालों से जन सेवा दल हजारों लावारिस और बेसहारा मृतकों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर उन्हें मोक्ष दिलाने का काम कर रहा है. शनिवार को करीब 300 अस्थियों को हरिद्वार में गंगा विसर्जन के लिए 400 लोगों का दल रवाना हुआ. हरिद्वार पहुंच कर उन्होंने अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया.

मानवता की अनूठी मिसाल, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा पानीपत का जनसेवा दल (ETV Bharat)

पानीपत में मानवता की अनूठी मिसाल: जन सेवा दल के प्रमुख चमन गुलाटी ने कहा कि "हिंदू रीति-रिवाज और शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति उसके अंतिम संस्कार और पिंडदान से होती है, लेकिन समाज में कई ऐसे लोग होते हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनका कोई अपना नहीं होता. ऐसे ही अनगिनत बेनाम मृतकों को सम्मानजनक विदाई देने का बीड़ा पानीपत के जन सेवा दल ने उठाया हुआ." जन सेवा दल के प्रधान चमन गुलाटी के अनुसार, संस्था वर्ष 1980 से अब तक करीब 16 हजार लावारिस, गरीब और असहाय लोगों का विधिपूर्वक संस्कार कर चुकी है.

Panipat Jan Seva Dal
45 सालों से जन सेवा दल काम कर रहा है. (ETV Bharat)

300 अस्थियों को गंगा में किया विसर्जित: पुलिस द्वारा 72 घंटे बाद सौंपे जाने वाले इन शवों का पूरे धार्मिक विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है. बाद में उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित किया जाता है. इस वर्ष भी करीब 290 से 300 अस्थियां हरिद्वार ले जाई जा रही हैं. इससे पहले तीन दिन तक देवी मंदिर में हवन-यज्ञ और गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें रोजाना 6 से 7 हजार लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. शनिवार को 6 बसों में सवार करीब 400 लोग इस यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि 100-150 लोग अगले दिन हरिद्वार पहुंचेंगे. यात्रा में विशेष रूप से बुजुर्ग, विकलांग और मंदबुद्धि लोगों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे भी इस पुण्य कार्य का हिस्सा बन सकें.

Panipat Jan Seva Dal
300 अस्थियों को हरिद्वार में गंगा विसर्जन के लिए 400 लोगों का दल रवाना (ETV Bharat)

कोरोना काल में भी निभाया फर्ज: जन सेवा दल ने कोरोना महामारी के दौरान भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई. उस समय करीब 1200 मृतकों का संस्कार संस्था ने किया. कई परिवार डर के कारण अस्थियां लेने नहीं पहुंचे, ऐसे में जन सेवा दल ने उन्हें भी सुरक्षित रखकर बाद में हरिद्वार में विधि-विधान से विसर्जित किया.

45 से जिम्मेदारी निभा रहा जन सेवा दल: जन सेवा दल के प्रमुख चमन गुलाटी ने कहा कि "भले ही समाज इन्हें लावारिस कहता हो, लेकिन उनके लिए ये सभी उनके परिवार का हिस्सा हैं. जब हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं और सैकड़ों लोग विसर्जन के लिए साथ जाते हैं, तो इन्हें लावारिस नहीं कहा जा सकता. ये हमसे भी उच्च आत्माएं हैं. पहले इनका जिम्मा नगर निगम के पास होता था, लेकिन कई बार विधिपूर्वक संस्कार ना होने की शिकायतें सामने आईं. इसके बाद जन सेवा दल ने ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार शुरू किया."

ये भी पढ़ें- पानीपत में जन सेवा दल रोज 2 हजार गरीबों तक पहुंचा रहा खाना

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