ETV Bharat / state

फरीदाबाद में मानवता शर्मसार, नाले में एक दिन के नवजात शिशु का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद में एक नाले में पॉलिथीन में एक दिन के नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.

baby body found in Faridabad
फरीदाबाद में मानवता शर्मसार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 21, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित NIT 2 नंबर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. दरअसल इस इलाके में स्थित नेक्स्ट जेन जिम के सामने से गुजरने वाले नाले में 1 दिन के नवजात शिशु का शव मिला है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को जिला नागरिक अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है.

पॉलिथीन में रखा गया था शवः प्रत्यक्षदर्शी राहुल ने बताया कि "वह रोज की तरह आज भी करीब सुबह 7 बजे अपने दोस्तों के साथ जिम जा रहा था. इस दौरान उसने काले रंग की एक पॉलिथीन संदिग्ध हालत में नाले में दिखी. इसके बाद वहीं से गुजर रहे कूड़ा उठाने वाले लड़के ने पॉलिथीन खोलकर देखा तो वह सन्न रह गया. इसके बाद मैंने मामले की सूचना डायल 112 को दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई. उधर मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई. उसके बाद पुलिस द्वारा एंबुलेंस बुलाई गई और नवजात के शव को एंबुलेंस के माध्यम से जिला नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया."

आसपास लेगे सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिसः मामले में थाना कोतवाली के प्रभारी भगवान ने बताया कि "सुबह हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दो नंबर क्षेत्र में पार्क के बाउंड्री के पीछे नाले में में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है. उसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ये एक दिन का नवजात शिशु है. हालांकि मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. मामले में जो भी आरोपी होगा उसे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद: कूड़े के ढेर में मिला नवजात का शव, झाड़ियों में करीब 4 महीने का भ्रूण

TAGGED:

फरीदाबाद में नवजात शिशु का शव मिला
HUMANITY SHAMED IN FARIDABAD
NEWBORN BABY BODY FOUND
नवजात शिशु का मिला शव
BABY BODY FOUND IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.