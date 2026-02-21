ETV Bharat / state

फरीदाबाद में मानवता शर्मसार, नाले में एक दिन के नवजात शिशु का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित NIT 2 नंबर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. दरअसल इस इलाके में स्थित नेक्स्ट जेन जिम के सामने से गुजरने वाले नाले में 1 दिन के नवजात शिशु का शव मिला है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को जिला नागरिक अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है.

पॉलिथीन में रखा गया था शवः प्रत्यक्षदर्शी राहुल ने बताया कि "वह रोज की तरह आज भी करीब सुबह 7 बजे अपने दोस्तों के साथ जिम जा रहा था. इस दौरान उसने काले रंग की एक पॉलिथीन संदिग्ध हालत में नाले में दिखी. इसके बाद वहीं से गुजर रहे कूड़ा उठाने वाले लड़के ने पॉलिथीन खोलकर देखा तो वह सन्न रह गया. इसके बाद मैंने मामले की सूचना डायल 112 को दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई. उधर मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई. उसके बाद पुलिस द्वारा एंबुलेंस बुलाई गई और नवजात के शव को एंबुलेंस के माध्यम से जिला नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया."