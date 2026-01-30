ETV Bharat / state

चित्रकूट में मानवता शर्मसार; ट्यूशन शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

चित्रकूट : मारकुंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ट्यूशन टीचर ने मानसिक रोग से पीड़ित किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. किसी तरह आरोपी के चंगुल से बची किशोरी ने घर पहुंच कर आपबीती परिजनों को बताई. इसके बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 127, 74, 351(3) और पाॅक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल घटना के बाद से आरोपी फरार है.

पुलिस में दी गई तहरीर के अनुसार किशोरी के परिजनों का आरोप है कि किशोरी दुकान से सामान खरीदकर घर लौट रही थी. रास्ते में मनोज त्रिपाठी पुत्र अनिल कुमार त्रिपाठी ने उसे बहला-फुसलाया और अपने साथ एक घर में ले गया. जहां वह किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी. हालांकि किसी तरह किशोरी अस्मत बचाकर वहां से भाग निकली. घर पहुंचकर उसने आपबीती सुनाई तो परिजन पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों की सलाह के बाद थाना मारकुंडी पहुंचे. जहां FIR दर्ज करवाने के लिए घंटों जद्दोजहद करने पड़ी.

मारकुंडी थाना प्रभारी निशिकांत राय के मुताबिक मामला संज्ञान में आने पर गुरुवार शाम आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 127, 74, 351(3) और पाॅक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के सामने बयान के लिए भेजा जाएगा. घटना के बाद से आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है.