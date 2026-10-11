ETV Bharat / state

पितृ मोक्ष अमावस्या पर इंसानियत की मिसाल, अनजान मृतकों का पिंडदान, आत्मा की शांति के लिए तर्पण

धमतरी : किसी के दुनिया से चले जाने के बाद उसके अपने श्राद्ध और तर्पण कर उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं. लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी मृत्यु के बाद न कोई अपना सामने आता है और न ही अंतिम विदाई देने वाला कोई होता है. जिनकी पहचान दुनिया के सामने नहीं आ पाती, ऐसे 717 अज्ञात मृतकों के लिए धमतरी में इंसानियत और संवेदना की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली.

सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर शनिवार 10 अक्टूबर को चित्रोत्पला गंगा के तट स्थित रुद्रेश्वर धाम में स्वर्गधाम सेवा समिति ने 717 अज्ञात मृतकों के निमित्त विधि-विधान से सामूहिक तर्पण और पिंडदान किया. सुबह 10 बजे पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में पंडित रामअवतार तिवारी ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए. इसके बाद पिंडदान और नदी में तर्पण किया गया.

पितृ मोक्ष अमावस्या पर इंसानियत की मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

44 लावारिस अस्थियों से शुरू हुई सेवा की अनूठी कहानी



स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक पवार और स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवंत गोलछा ने बताया कि समिति वर्ष 2004 से लावारिस और अज्ञात शवों का हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करती आ रही है. इस सेवा के पीछे एक ऐसा दर्द भी जुड़ा है, जहां मृत्यु के बाद भी कई लोगों को अपने परिवार का इंतजार करना पड़ता है.

आत्मा की शांति के लिए पिंडदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2004 से कोरोना काल तक भिलाई के शांति घाट में 44 ऐसी अस्थियां रखी थीं, जिन्हें लेने के लिए उनके परिजन नहीं पहुंचे. इन अस्थियों का विधिवत विसर्जन कराने के लिए समिति ने राज्यपाल से विशेष अनुमति प्राप्त की. इसके बाद सभी 44 अस्थियों का गंगा में विसर्जन कराया गया. समिति की पहल यहीं नहीं रुकी. अज्ञात मृतकों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मिक शांति की कामना को उसने अपनी सेवा का अभिन्न हिस्सा बना लिया- अशोक पवार,महासचिव

इंसानियत की मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



'तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है'



समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पितृ पक्ष के 16 दिनों को केवल शोक या कर्मकांड तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए. यह समय अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति सम्मान जताने और उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. अशोक पवार ने कहा कि तर्पण का वास्तविक अर्थ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितरों की तृप्ति के लिए जल, भोजन, पिंडदान और अन्य अनुष्ठानों का विशेष महत्व है. उन्होंने यह भी कहा कि गाय, श्वान और कौवे सहित अन्य जीवों की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान करना समाज में करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देता है.

आत्मा की शांति के लिए तर्पण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवंत गोलछा रुद्रेश्वर धाम में होने वाला यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सहभागिता का भी उदाहरण है. कार्यक्रम के लिए शहर के सेवाभावी नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार अनाज और आर्थिक सहयोग देते हैं.

अनजान मृतकों का पिंडदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनसहयोग से तर्पण, पिंडदान और आयोजन के बाद शांतिभोज की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की व्यवस्था रहती है. समिति का यह प्रयास बताता है कि समाजसेवा के लिए किसी पहचान, रिश्ते या परिचय का होना जरूरी नहीं. जरूरत है तो केवल संवेदनशील मन और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के भाव की- एवंत गोलछा, अध्यक्ष, स्वर्गधाम सेवा समिति

युवा पीढ़ी से परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील

वर्षों से पिंडदान और तर्पण की पूजा कराते आ रहे पंडित रामअवतार तिवारी ने हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों और तर्पण के महत्व के बारे में जानकारी दी. वहीं, युवाओं से भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझने, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की गई.