पितृ मोक्ष अमावस्या पर इंसानियत की मिसाल, अनजान मृतकों का पिंडदान, आत्मा की शांति के लिए तर्पण
पितृपक्ष अमावास्या के अवसर पर अनजान मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हुआ. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 6:47 AM IST
धमतरी : किसी के दुनिया से चले जाने के बाद उसके अपने श्राद्ध और तर्पण कर उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं. लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी मृत्यु के बाद न कोई अपना सामने आता है और न ही अंतिम विदाई देने वाला कोई होता है. जिनकी पहचान दुनिया के सामने नहीं आ पाती, ऐसे 717 अज्ञात मृतकों के लिए धमतरी में इंसानियत और संवेदना की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली.
सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर शनिवार 10 अक्टूबर को चित्रोत्पला गंगा के तट स्थित रुद्रेश्वर धाम में स्वर्गधाम सेवा समिति ने 717 अज्ञात मृतकों के निमित्त विधि-विधान से सामूहिक तर्पण और पिंडदान किया. सुबह 10 बजे पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में पंडित रामअवतार तिवारी ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए. इसके बाद पिंडदान और नदी में तर्पण किया गया.
44 लावारिस अस्थियों से शुरू हुई सेवा की अनूठी कहानी
स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक पवार और स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवंत गोलछा ने बताया कि समिति वर्ष 2004 से लावारिस और अज्ञात शवों का हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करती आ रही है. इस सेवा के पीछे एक ऐसा दर्द भी जुड़ा है, जहां मृत्यु के बाद भी कई लोगों को अपने परिवार का इंतजार करना पड़ता है.
2004 से कोरोना काल तक भिलाई के शांति घाट में 44 ऐसी अस्थियां रखी थीं, जिन्हें लेने के लिए उनके परिजन नहीं पहुंचे. इन अस्थियों का विधिवत विसर्जन कराने के लिए समिति ने राज्यपाल से विशेष अनुमति प्राप्त की. इसके बाद सभी 44 अस्थियों का गंगा में विसर्जन कराया गया. समिति की पहल यहीं नहीं रुकी. अज्ञात मृतकों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मिक शांति की कामना को उसने अपनी सेवा का अभिन्न हिस्सा बना लिया- अशोक पवार,महासचिव
'तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है'
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पितृ पक्ष के 16 दिनों को केवल शोक या कर्मकांड तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए. यह समय अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति सम्मान जताने और उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. अशोक पवार ने कहा कि तर्पण का वास्तविक अर्थ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितरों की तृप्ति के लिए जल, भोजन, पिंडदान और अन्य अनुष्ठानों का विशेष महत्व है. उन्होंने यह भी कहा कि गाय, श्वान और कौवे सहित अन्य जीवों की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान करना समाज में करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देता है.
जनसहयोग से तर्पण, पिंडदान और आयोजन के बाद शांतिभोज की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की व्यवस्था रहती है. समिति का यह प्रयास बताता है कि समाजसेवा के लिए किसी पहचान, रिश्ते या परिचय का होना जरूरी नहीं. जरूरत है तो केवल संवेदनशील मन और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के भाव की- एवंत गोलछा, अध्यक्ष, स्वर्गधाम सेवा समिति
युवा पीढ़ी से परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील
वर्षों से पिंडदान और तर्पण की पूजा कराते आ रहे पंडित रामअवतार तिवारी ने हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों और तर्पण के महत्व के बारे में जानकारी दी. वहीं, युवाओं से भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझने, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की गई.
अज्ञात मृतकों का पिंडदान
स्वर्गधाम सेवा समिति की यह पहल एक ऐसा संदेश छोड़ती है, जो धार्मिक सीमाओं से आगे बढ़कर मानवीय संवेदना से जुड़ता है. दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता. लेकिन धमतरी की इस समिति ने 717 अज्ञात मृतकों के लिए तर्पण कर यह भाव सामने रखा कि पहचान भले ही गुम हो जाए, इंसान के प्रति सम्मान कभी खत्म नहीं होना चाहिए. जिन 717 मृतकों के लिए कोई अपना सामने नहीं आया, उनके लिए स्वर्गधाम सेवा समिति ने अपनों का फर्ज निभाया. यही इस आयोजन की सबसे बड़ी सार्थकता है.
दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना
भजन-कीर्तन के माध्यम से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की गई. यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं था, बल्कि उन मृतकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की पहल थी, जिनकी अंतिम यात्रा में शायद कोई अपना शामिल नहीं हुआ. समिति ने उन लोगों के लिए भी अपनेपन का भाव प्रकट किया, जिन्हें दुनिया ने पहचान के अभाव में भुला दिया.
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