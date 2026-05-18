जंगल के कोर में घुस रहे इंसान, बफर जोन में टेरिटरी बना रहे वनराज, कैसे रुकेगा टकराव
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रहा मानव-वन्यजीव संघर्ष, मई के महज शुरुआती 17 दिन में टकराव की ऐसी पांच घटनाओं ने बढ़ाई चिंता. संवाददाता अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 11:02 AM IST
उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता देखने को मिल रहा है. वनोपज के लालच में ग्रामीण जान दांव पर लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है. बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो चिंता का विषय है. सिर्फ मई में ही इंसानों पर जानवरों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें दो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है जबकि 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन में बढ़ रहा मानव-वन्य प्राणी टकराव
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव और वन्य प्राणियों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है. यहां सिर्फ मई को शुरुआती 17 दिन में ऐसी पांच घटनाएं सामने आई हैं. इस दौरान ज्यादातर घटनाएं बफर एरिया में हुई हैं, जहां बाघ ने इंसानों पर हमला किया है. वहीं एक घटना भालू के हमले से जुड़ी है. इस दौरान कोर एरिया में दो घटनाएं सामने आई हैं जिसमें दो लोगों की जान गई है. बफर जोन में जो तीन घटनाएं हुई हैं, उनमें तीन लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं.
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कोर जोन में जाने से जो दो घटनाएं सामने आई हैं उसमें इंसानों की ही गलती नजर आ रही है क्योंकि कोर जोन में प्रवेश करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. लेकिन प्रबंधन के समझाने के बावजूद कि जहां बाघ या दूसरे वन्य प्राणियों का मूवमेंट है वहां न जाएं, लोग नहीं माने और उनका नुकसान हुआ. कोर जोन में दोनों ही घटनाओं से पहले लोगों को वहां जाने से मना किया गया था. फिर भी ये लोग तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए कोर जोन में गए थे. कोर जोन में इंसानी दखल बढ़ने से वनराज बफर में टेरिटरी बना रहे हैं.
वनोपज सीजन से बढ़ी घटनाएं, वन विभाग चला रहा अवेयरनेस प्रोग्राम
जब से वनों के उपज का सीजन शुरू हुआ है, तब से मानव वन्य प्राणीद्वंद्व जैसी घटनाएं बढ़ी हैं. हालांकि वन विभाग इंसान और जानवर के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए लगातार जन जागरूकता के अभियान चला रहा है. कोर एरिया में तो वनोपज लेने जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है. लेकिन फिर भी कुछ लोग बातों को अनसुना करके रिस्क लेते हैं जिससे इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं.
कोर जोन में वनोपज लेने जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित, लोगों को कर रहे अलर्ट
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "मई महीने में टोटल पांच हादसे हुए हैं, जिनमें कोर जोन में घुसने पर ग्रामीणों की जान गई है. जबकि कोर जोन में किसी भी तरह के वनोपज लेने जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. वहां तेंदूपत्ता तुड़ाई का काम नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को इसकी लगातार समझाइश भी दे रहे हैं. फिर भी कुछ लोग बात नहीं मानते हैं, तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है. तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए हालांकि बफर जोन में जा सकते हैं. फिर भी जहां बाघों का मूवमेंट ज्यादा रहती है... जहां बाघ ने अपनी टेरिटरी बना ली है वहां न जाने की हिदायत हम लगातार देते रहते हैं."