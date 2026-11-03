ETV Bharat / state

हरिद्वार सिडकुल में होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, एक महिला समेत तीन गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. पुलिस ने मौके से देह व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर एक महिला और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मौके से दो पीड़ित महिलाओं को सकुशल बरामद किया गया. पुलिस आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली कि सिडकुल क्षेत्र स्थित एक होटल में अवैध देह व्यापार चल रहा है. प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम होटल पहुंची और छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई. पुलिस ने मौके से एक महिला और दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही वहां मौजूद दो पीड़ित महिलाओं को बरामद किया गया, जिन्हें जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था.