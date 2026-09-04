50 हजार में खरीदा, जबरन शादी कर कमरे में बंद रखा, एक महीने बाद ऐसे बरामद हुई युवती
बिहारशरीफ में इलाज के लिए आई युवती का अपहरण कर 50 हजार में बेचने वाले गिरोह की महिला समेत तीन को पुलिस ने पकड़ा. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : September 4, 2026 at 9:24 AM IST
नालंदा: बिहार की नालंदा पुलिस ने लहेरी थाना क्षेत्र में मानव तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा की है. पुलिस द्वारा जारी प्रेसविज्ञाप्ति में बताया गया कि मानव तस्करी गिरोह के सदस्यों ने बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर बस स्टैंड से शेखपुरा जिले के बरबीघा की रहने वाली युवती का अपहरण कर लिया.
मुंह पर रुमाल रख अगवा किया
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताक्ष की गई तो उनलोगों ने बताया कि बस स्टैंड में घूम रही युवती को एक महिला उषा ने पहले बहलाया-फुसलाया और फिर मुंह पर रूमाल रखकर उसे जबरन टेम्पो पर बिठा लिया. अन्य आरोपियों की मदद से उसे बाढ़ ले जाकर एक इस्लामपुर थाना क्षेत्र रघुनाथपुर-सोहजना गांव निवासी अधेड़ व्यक्ति से शादी करा दी.
50 हजार रुपये में सौदा
बदले में उसे अधेड़ व्यक्ति ने 50 हजार रुपये दिए. 50 हजार रूपए का बंटवारा उषा और दो अन्य आरोपियों में हुआ. सुधीर कुमार 30, उषा व विरेन्द्र को 10-10 हजार रुपए मिले. युवती से शादी करने के बाद 50 वर्षीय अधेड़ ने युवती को पटना ज़िले के बाढ़ थाना क्षेत्र में एक कमरे में बंद कर दिया.
अपहृत हुई लड़की की बरामदगी एवं कांड में संलिप्त 04 अपराधी गिरफ्तार।@bihar_police pic.twitter.com/iBJxjImtqa— Nalanda Police (@PoliceNalanda) September 3, 2026
कमरे में बंधक और मारपीट
पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो सबके होश उड़ गए. उसकी जबरन शादी करने के बाद करीब एक महीने तक दिलीप सिंह उसे कमरे में बंद रखता था. किसी से मिलने-जुलने नहीं देता था. विरोध करने पर अक्सर मारपीट भी करता था.
'50 हजार दो तब बेटी मिलेगी'
काफी समय तक कमरे में बंद रही, लेकिन किसी तरह उसने परिजनों को फोन किया. जानकारी मिलते ही परिवार के लोग सोहजना गांव पहुंचे. लेकिन, आरोपी ने युवती को परिजनों के हवाले सौंपने से साफ इंकार कर दिया. उसने साफ कहा कि 50 हजार रूपए में युवती को खरीदा है. बदले में 50 हजार मिलेगा तो वह युवती को परिजन के हवाले करेगा.
मां के साथ इलाज करने गयी थी बिहारशरीफ
थक हार परिजन वापस बरबीघा आ गए. अगले दिन बारबीघा थाना में बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों ने बताया कि 4 अगस्त को युवती अपनी मां के साथ बिहारशरीफ के रामचंद्रपुर स्थित एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास अपना इलाज कराने आई थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.
शिकायत पर छानबीन शुरू की पुलिस
परिजनों की शिकायत मिलते ही बरबीघा की पुलिस ने मामले को नालंदा ज़िले के लहेरी थाना में ट्रांसफर कर दिया. जिसके बाद लहेरी थाना की पुलिस ने एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और युवती को बरामद कर ली. अपहृत युवती को बरामद कर न्यायालय में पेशी के बाद आदेश पर परिजनों को सौंप दिया गया है.
"पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के आधार पर पटना जिला के पंडारक थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी झपसी सिंह की पत्नी उषा देवी, वीरेंद्र सिंह उर्फ बिल्लू और बाढ़ थाना क्षेत्र के दयालचक निवासी सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया." -रंजीत कुमार रजक, लहेरी थानाध्यक्ष
पुराना आपराधिक इतिहास
पुलिस की मानें तो उषा देवी, काफी समय से इस गिरोह में काम कर रही है. वह भोली-भाली असहाय, घर से भागने वाली या अकेली भटकने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाती है. इस गिरोह के सरगना की तलाश में पुलिस जुट चुकी है. कुछ समय पहले लहेरी थाना क्षेत्र में ही एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में भी नूरसराय की एक महिला गिरफ्तार हुई थी. ऐसा लगता है, कि शहर या जिले में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो मानव तस्करी के धंधे से जुड़ी है.
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