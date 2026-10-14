ETV Bharat / state

बालोद में नौकरी के नाम पर मानव तस्करी, तमिलनाडू में बंधक बनाए गए मजदूर, पैसे लेने के बाद भी नहीं छोड़ने का आरोप

बालोद : बालोद में मानव तस्करी समेत बंधक बनाने का मामला सामने आया है.यहां नौकरी दिलाने के नाम पर पहले दो मजदूरों को बिलासपुर ले जाया गया.इसके बाद इन्हें नागपुर ले जाने की बात कहकर तमिलनाडू पहुंचा दिया गया. जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की.

परिजनों का आरोप है कि तमिलनाडू में दोनों मजदूरों को बंधक बनाकर जबरन काम कराया जा रहा है.इतना ही नहीं, उन्हें रिहा करने के बदले परिजनों से ऑनलाइन 16 हजार रुपये भी ऐंठ लिए गए, लेकिन रकम मिलने के बाद भी मजदूरों को नहीं छोड़ा गया. अब पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर और एसपी की चौखट पर पहुंचकर न्याय और मजदूरों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है.

बालोद में नौकरी के नाम पर मानव तस्करी (Etv Bharat)

एसपी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं



मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम करहीभदर का है.यहां के रहने वाले संपत चतुर्वेदी और राकेश खत्री को अच्छी तनख्वाह और सुरक्षित काम का झांसा दिया गया था. गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम नंगझर निवासी चंद्रेश ठाकुर ने दोनों को नागपुर की एक बिस्किट फैक्ट्री में काम दिलाने का भरोसा दिलाया.बेहतर कमाई की उम्मीद में दोनों मजदूर 28 सितंबर को घर से निकले थे. लेकिन उन्हें नागपुर ले जाने के बजाय सीधे तमिलनाडू ले जाकर छोड़ दिया गया.

दिखाए ऑनलाइन पेमेंट के स्क्रीनशॉट और दस्तावेज



परिजनों का आरोप है कि तमिलनाडु में दोनों मजदूरों को बंधक बना लिया गया है और उनसे जबरन बोरवेल का काम कराने के साथ-साथ मवेशी चराने का काम लिया जा रहा है.मजदूरों को छोड़ने के एवज में जब परिजनों से पैसों की मांग की गई, तो खौफजदा परिवारों ने 16 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए. इसके बावजूद दोनों को रिहा नहीं किया गया, बल्कि अब परिजनों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं. अपने पतियों की जान और सलामती को लेकर चिंतित राकेश खत्री की पत्नी पद्मा बाई और संपत चतुर्वेदी की पत्नी कौशल्या चतुर्वेदी ने कलेक्टर, एसपी और बालोद कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों की केवल एक ही मांग है कि प्रशासन फौरन हस्तक्षेप कर दोनों को सकुशल वापस लाए.