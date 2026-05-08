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छात्रा को 70 हजार में बेचा, कई बार रेप, कैद में रखा...कौशांबी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश

पुलिस ने छात्रा को कानपुर से बरामद किया है. मामले में दो महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने गिरोह के पांच लोगों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने गिरोह के पांच लोगों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:09 PM IST

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कौशांबी : पुलिस ने मासूम बच्चियों की सौदेबाजी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मामले में एक नाबालिग किशोरी को कानपुर से बरामद करते हुए दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह के तार कासगंज, हाथरस और एटा जैसे कई जिलों से जुड़े हैं. गिरोह लड़कियों को बहला-फुसलाकर 'दुल्हन' बनाकर बेच देता था.

एसपी कौशांबी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, कोखराज थाना क्षेत्र में 25 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया कि बेटी नाराज होकर घर से कहीं चली गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई. सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 22 अप्रैल 2026 को किशोरी को कानपुर से बरामद कर लिया गया. मेडिकल जांच और पूछताछ में किशोरी ने कई खुलासे किए.

किशोरी ने पुलिस को बताया, कानपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात मैनपुरी जनपद के घीरोर थाना क्षेत्र के नगल बगिया गांव के रहने वाले अंशु जाटव नाम के युवक से हुई थी. अंशु ने पहले उसे अपनी बातों में फंसाया और फिर उसे जनपद एटा के सराय थाना क्षेत्र के नया गांव अलीपुर के रहने वाले अपने दोस्त शाहरुख हुसैन के घर ले गया.

इसके बाद अंशु ने हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के उमरायपुर गांव की रहने वाली अनुराधा पत्नी हरी सिंह के सहयोग से कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव की रहने वाली मंजू देवी को 70 हजार रुपए में बेच दिया. मंजू ने नाबालिग लड़की को अपने देवर सुमित कुमार से जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया. शादी के बाद पीड़िता को एक कमरे में बंद रखा गया, जहां उसके साथ लगातार दरिंदगी की गई.

पीड़िता ने बताया कि अंशु और शाहरुख ने उसके साथ रेप किया. विरोध करने पर मारा-पीटा भी गया. पुलिस ने सुमित कुमार, अनुराधा, मंजू देवी, शाहरुख हुसैन और अंशु जाटव को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी कासगंज, हाथरस, एटा और मैनपुरी जिलों के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से सात मोबाइल फोन और 13,150 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

इस मामले में मानव तस्करी, नाबालिग की खरीद-फरोख्त, जबरन विवाह, बलात्कार और POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

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