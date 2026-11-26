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नौकरी का लालच देकर 5 नाबालिग बच्चियों को ले जा रहा था तमिलनाडु, रांची रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया मानव तस्कर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः रोजगार दिलाने के नाम पर पांच नाबालिग बच्चियों को तमिलनाडु ले जाने की कोशिश कर रहे एक कथित मानव तस्कर को रेलवे सुरक्षा बल ने रांची रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया है.

बच्चियों को स्पिनिंग मिल में नौकरी दिलाने और हर महीने 15 हजार रुपये वेतन देने का प्रलोभन दिया गया था. आरपीएफ की सतर्कता से पांचों बच्चियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया. शिकंजे में आया व्यक्ति पिछले करीब 10 वर्ष से तमिलनाडु की एक स्पिनिंग मिल में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था. प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसे कंपनी की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन 20 रुपये मिलते थे.