नौकरी का लालच देकर 5 नाबालिग बच्चियों को ले जा रहा था तमिलनाडु, रांची रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया मानव तस्कर
रांची रेलवे स्टेशन पर पांच नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया. साथ ही आरपीएफ ने मानव तस्कर को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 26, 2026 at 11:35 PM IST
रांचीः रोजगार दिलाने के नाम पर पांच नाबालिग बच्चियों को तमिलनाडु ले जाने की कोशिश कर रहे एक कथित मानव तस्कर को रेलवे सुरक्षा बल ने रांची रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया है.
बच्चियों को स्पिनिंग मिल में नौकरी दिलाने और हर महीने 15 हजार रुपये वेतन देने का प्रलोभन दिया गया था. आरपीएफ की सतर्कता से पांचों बच्चियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया. शिकंजे में आया व्यक्ति पिछले करीब 10 वर्ष से तमिलनाडु की एक स्पिनिंग मिल में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था. प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसे कंपनी की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन 20 रुपये मिलते थे.
रात की ट्रेन से ले जाने की थी तैयारी
आरपीएफ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पूरा मामला गुरुवार 26 नवंबर का है. आरपीएफ को रेल मदद के माध्यम से सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 18636 सासाराम-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से कुछ नाबालिग बच्चियों को संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही RPF पोस्ट रांची, अपराध आसूचना शाखा (CIB) रांची और DNF की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई। ट्रेन के रांची स्टेशन पहुंचते ही टीम ने एक व्यक्ति को पांच बच्चियों के साथ देखा. संदेह होने पर सभी को रोककर पूछताछ के लिए RPF पोस्ट लाया गया.
10 साल से तमिलनाडु की मिल में काम कर रहा था आरोपी
आरोपी की पहचान पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अपर खुर्द निवासी सुशील कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह (41) के रूप में हुई. उसने बताया कि वह तमिलनाडु स्थित SSM Group की प्रभु स्पिनिंग मिल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है. वह बच्चियों को मिल में काम दिलाने का आश्वासन देकर अपने साथ तमिलनाडु ले जा रहा था. इसके लिए उन्हें प्रतिमाह 15 हजार रुपये वेतन मिलने का लालच दिया गया था. आरोपी ने कथित तौर पर यह भी बताया कि कंपनी की ओर से उसे प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन 20 रुपये दिए जाते हैं.
AHTU को सौंपी गईं बच्चियां, मानव तस्करी का मामला दर्ज
पांचों बच्चियों की नाबालिग उम्र और उन्हें रोजगार के नाम पर दूसरे राज्य ले जाने की परिस्थितियों को देखते हुए मानव तस्करी और संभावित शोषण की आशंका जताई गई. प्रारंभिक पूछताछ के बाद RPF ने आरोपी और पांचों बच्चियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रांची एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को सौंप दिया.
इस मामले में AHTU थाना कांड संख्या 14/2026, दिनांक 26 नवंबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 143(5) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 एवं 81 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले की जांच एसआई मनोज भगत को सौंपी गई है.
RPF अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन ‘आहट’ के तहत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मानव तस्करी के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है. इसी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण पांच नाबालिग बच्चियों को संभावित शोषण के खतरे से बचाया जा सका.
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