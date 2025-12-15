ETV Bharat / state

धनबाद में मानव की खोपड़ी मिलने से दहशत, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद में एक मानव कंकाल मिला है. घटना तोपचांची थाना क्षेत्र की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है

जांच करती पुलिस (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 7:04 PM IST

1 Min Read
धनबादः जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत चलकरी की पहाड़ी इलाकों में पुलिस ने मानव कंकाल बरामद किया है. जिसमें सिर्फ खोपड़ी और जबड़ा है. पुलिस ने कंकाल को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद खोपड़ी और जबड़े को एफएसएल के लिए भेजा जाएगा. कंकाल मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

दरअसल, पिछले दो दिनों से तोपचांची थाना क्षेत्र के वाटर बोर्ड परिसर में शव देखे जाने की चर्चा जोरों पर थी. तोपचांची पुलिस को मामले की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की. रविवार को पुलिस ने तोपचांची झील के आसपास के जंगली क्षेत्रों में छानबीन की, लेकिन वहां से कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

जांच के क्रम में सोमवार को पुलिस को चलकरी की पहाड़ी इलाकों में कंकाल मिला. कंकाल के पास से कुछ कागजात, एक पर्स तथा चाभी भी बरामद हुई है. पुलिस कंकाल समेत सभी सामानों को जब्त कर तोपचांची थाना ले आई है. कंकाल की पहचान फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

इस संबंध में तोपचांची थाना प्रभारी अजित भारती ने बताया कि सर्च के दौरान एक मानव खोपड़ी और जबड़ा मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. उसके बाद एफएसएल में भेजा जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

