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नाली निर्माण के दौरान मिला नर कंकाल, खोपड़ी के साथ आसपास चप्पल समेत कई सामान मिले, जांच में जुटी पंडरिया पुलिस

नाली निर्माण के दौरान मिला नर कंकाल, जांच में जुटी पंडरिया पुलिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा. कबीरधाम जिले के ग्राम किशुनगढ़ में नाली निर्माण के दौरान मानव कंकाल मिला है. जी राम जी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य के दौरान झाड़ियों के बीच मानव खोपड़ी के साथ घटनास्थल के आसपास पॉलिथीन, थैला, चप्पल और अन्य सामान मिलने की बात भी सामने आई है. मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है.

मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी के अनुसार, ग्राम किशुनगढ़ में नाली निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान झाड़ियों के बीच मानव खोपड़ी दिखाई दी. आसपास अन्य अवशेष और सामान मिलने की सूचना के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पंडरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू की.