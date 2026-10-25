नाली निर्माण के दौरान मिला नर कंकाल, खोपड़ी के साथ आसपास चप्पल समेत कई सामान मिले, जांच में जुटी पंडरिया पुलिस
कवर्धा के गांव किशुनगढ़ में चल रहा था नाली निर्माण का काम, नर कंकाल मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 2:02 PM IST
कवर्धा. कबीरधाम जिले के ग्राम किशुनगढ़ में नाली निर्माण के दौरान मानव कंकाल मिला है. जी राम जी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य के दौरान झाड़ियों के बीच मानव खोपड़ी के साथ घटनास्थल के आसपास पॉलिथीन, थैला, चप्पल और अन्य सामान मिलने की बात भी सामने आई है. मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है.
मौके पर पहुंची पुलिस
जानकारी के अनुसार, ग्राम किशुनगढ़ में नाली निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान झाड़ियों के बीच मानव खोपड़ी दिखाई दी. आसपास अन्य अवशेष और सामान मिलने की सूचना के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पंडरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू की.
किसका है कंकाल, कितने पुराने हैं अवशेष?
झाड़ियों में मानव अवशेष मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. कंकाल किस व्यक्ति का है, उसकी मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई और अवशेष वहां कैसे पहुंचे, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. कंकाल या उससे जुड़ा सामान किसी अन्य स्थान से बहकर या दूसरे माध्यम से भी यहां पहुंचने की आशंका है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि मानव कंकाल किन परिस्थितियों में पहुंचा.- भूपत सिंह, डीएसपी
फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किए जाने की जानकारी सामने आई है. वैज्ञानिक जांच के जरिए मानव अवशेषों की स्थिति, उनकी अनुमानित उम्र और पहचान से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा.