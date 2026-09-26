बीजेपी और MCD के सफाई अभियान के दौरान मिला मानव कंकाल, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली में मिंटो रोड पर काली माता मंदिर परिसर के पीछे कबाड़ में कंकाल जैसी वस्तु मिलने से मचा हड़कंप,जांच में जुटी पुलिस
Published : September 26, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मिंटो रोड पर काली माता मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था. इस सफाई अभियान के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इस दौरान एक संदिग्ध मानव कंकाल बरामद हुआ.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इलाके को सील कर आगे की जांच शुरू की. पुलिस प्रशासन का कहना है कि बरामद कंकाल असली है या नकली, इसका सटीक खुलासा फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.
STORY | Skeleton-like object found in scrap during Delhi cleanliness drive— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
Police found a skeleton-like object in scrap material during a cleanliness drive in central Delhi on Saturday and are verifying whether it was human's or a dummy used for educational purposes, an official… pic.twitter.com/DnjCAb1sQg
दरअसल मध्य दिल्ली में शनिवार को चलाए गए सफाई अभियान के दौरान कबाड़ में कंकाल जैसा ढांचा मिलने से अफरा-तफरी मच गई. सफाई कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ढांचे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद वस्तु असली मानव कंकाल है या स्कूलों में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई डमी. सफाई अभियान के दौरान कबाड़ की छंटाई करते समय लोगों की नजर कंकाल जैसे ढांचे पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और वस्तु को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की.
दिल्ली पुलिस ने अब इस घटना का संज्ञान लिया है. कबाड़ खरीदने वाले के बयानों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि सफाई अभियान के दौरान कबाड़ के बीच कंकाल जैसी एक चीज मिली है. शुरुआती जांच से पता चला है कि ये कंकाल स्क्रैप डीलर को एक स्कूल से मिला था.पुलिस ने आगे बताया कि ये कंकाल स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट का हिस्सा है. इसे पढ़ाई-लिखाई के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के मकसद से लिया गया था. अभी तथ्यों की जांच की जा रही है. अभी कबाड़ डीलर और स्कूल प्रशासन के साथ इसकी पुष्टि की जा रही है.
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