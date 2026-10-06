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बाजरे के खेत में मिला मानव कंकाल, ग्रामीणों में दहशत, पुलिस खंगाल रही सुराग

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरिया में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पेट्रोल पंप के सामने स्थित बाजरे के खेत में मानव कंकाल के अवशेष पड़े मिले. खेत में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पैरों की हड्डियां मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कंकाल के अवशेषों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.