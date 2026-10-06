बाजरे के खेत में मिला मानव कंकाल, ग्रामीणों में दहशत, पुलिस खंगाल रही सुराग
पुलिस का कहना है कि कंकाल की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:39 PM IST
औरैया : सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरिया में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पेट्रोल पंप के सामने स्थित बाजरे के खेत में मानव कंकाल के अवशेष पड़े मिले. खेत में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पैरों की हड्डियां मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कंकाल के अवशेषों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार दोपहर खेत की ओर गए लोगों की नजर जमीन पर पड़ी हड्डियों पर गई तो पास जाकर देखने पर मानव कंकाल होने की जानकारी हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कंकाल के कई हिस्से अलग-अलग स्थानों पर बिखरे पड़े थे. इनमें मानव खोपड़ी के अलावा रीढ़ और पैरों की हड्डियां भी शामिल थीं.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है. फिलहाल कंकाल किस व्यक्ति का है और कितने समय पुराना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.
औरैया कोतवाली प्रभारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि कंकाल की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी. उसके बाद ही मृतक की पहचान स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों और गांवों से लापता लोगों की जानकारी भी जुटा रही है. कंकाल के अवशेष कितने पुराने हैं और व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी.
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