ETV Bharat / state

दिल्ली में छात्र की मौत मामले में NHRC ने DM और DCP को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली में 10वीं स्टूडेंट की मौत मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लिया है. NHRC ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेंट्रल दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस को नोटिस जारी किया है. छात्र के परिवार ने स्कूल प्रशासन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस केस में गिरफ्तारी की भी मांग की है.

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जारी किए निर्देश: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने कंप्लेंट में लगाए गए आरोपों की जांच करने और 10 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. स्टूडेंट ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाई थी. उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. घटना के अगले दिन बुधवार को FIR दर्ज की गई.

स्कूल के टीचरों पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप : मामले की NHRC प्रोसिडिंग्स के मुताबिक, पीड़ित परिवार ने शिकायत दी है कि स्कूल के टीचरों द्वारा लगातार छात्र के साथ मेंटल हैरेसमेंट और भेदभाव वाले बर्ताव किया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल समेत कई टीचरों ने रेगुलर तौर पर स्टूडेंट का "मज़ाक उड़ाया, बेइज्जत किया और धमकाया", जिससे "डर और ट्रॉमा का माहौल" बन गया.

स्कूल के पुराने छात्रों की शिकायत पर नहीं दिया गया ध्यान : यह भी आरोप लगाया गया कि कई पुराने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने "मेंटल हैरेसमेंट, सेग्रीगेशन, नेगेटिव तुलना और लंबे समय तक चलने वाले ट्रॉमा" के ऐसे ही अनुभव शेयर किए हैं. NHRC की प्रोसिडिंग्स में कहा गया है कि शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया गया, और कोई काउंसलिंग या बच्चों की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए.