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बिहार में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दर्जनों हिरासत में; मुक्त कराई गईं 50 नाबालिग लड़कियां

मधुबनी में ऑर्केस्ट्रा संचालको को हिरासत में लिया गया ( ETV Bharat )

मधुबनी: जिले में मानवाधिकार आयोग, चाइल्डलाइन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी की है. सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान लगभग 50 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है, जिनसे जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था.

पूरे जिले में हड़कंप

कार्रवाई के दौरान कई ऑर्केस्ट्रा संचालकों समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है. सभी मुक्त कराई गई नाबालिगों को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है. नाबालिगों के संरक्षण को लेकर हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है.

"एक साथ कई थानों की पुलिस व अन्य विभागों ने मिलकर माधवपुर हरलाखी सहारघाट इलाका के थाने छापेमारी की. इस दौरान टीम को भारी सफलता मिली है.ऑर्केस्ट्रा संचालकों समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है. सभी मुक्त कराई गई नाबालिगों को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है."- रश्मि कर, एसपी

हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी

मिली जानकारी के मुताबिक महिला थाना पहुंची एसपी रश्मि कर सहित अन्य अधिकारी हिरासत में लिए गए लोगों और मुक्त कराई गई लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस नाबालिगों की उम्र के सत्यापन के साथ यह भी पता लगा रही है कि वे ऑर्केस्ट्रा से कैसे जुड़ीं और संचालकों की इसमें क्या भूमिका रही.

फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं