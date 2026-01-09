मानव अंग प्रत्यारोपण एडवाइजरी कमेटी की मंजूरी, रिम्स के अलावा इस हॉस्पिटल में हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट
झारखंड के दो अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी मिल गयी है.
Published : January 9, 2026 at 7:34 PM IST
रांची: मानव अंग प्रत्यारोपण की दिशा में झारखंड ने आज एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. इससे राज्य में ही जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की संभावना काफी बढ़ गयी है.
आज शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गठित परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई.
जिसमें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स और रांची के निजी अस्पताल 'राज हॉस्पिटल' को अपने-अपने अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति प्रदान कर दी. इन दोनों अस्पतालों को जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे.
मानव अंग प्रत्यारोपण म लिए जरूरी एडवाइजरी कमेटी की आज नेपाल हॉउस स्थित एसीएस कार्यालय में बैठक हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवनारायण सिंह, राज्य के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, डॉ. संजय कुमार, रिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश कुमार, रिम्स नेफ्रोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा घोष पंत एवं उपसचिव ध्रुव प्रसाद के साथ एनजीओ से सरिता पांडेय और प्रगति शंकर की उपस्थिति रही.
सर्वसम्मति से मिली किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति
अपर मुख्य सचिव एके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) एवं राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देने पर सहमति बनी. इन दोनों अस्पतालों को शीघ्र ही लाइसेंस जारी किया जाएगा. जिसके बाद राज्य में किडनी प्रत्यारोपण हो सकेगा.
अन्य गंभीर बीमारियों में जरूरी अंग प्रत्यारोपण की संभावनाओं पर चर्चा
इसके अतिरिक्त परामर्शदात्री समिति में राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों में लिवर, हार्ट और किडनी जैसे अंगों की गंभीर बीमारियों में प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई. इस विषय पर आगामी 15 जनवरी को राज्य के 10 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया.
अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर जाने वाले मरीजों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार-विमर्श का निर्देश उन्होंने दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत एक विशेष पैकेज का निर्धारण किया गया है. जिसके माध्यम से गंभीर रोगों का उपचार राज्य में ही संभव हो सकेगा. बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हर हाल में मरीजों को ट्रांसप्लांट सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें राज्य के बाहर जाने की परेशानी न हो.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत यदि कोई रोगी "आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" के दायरे में नहीं आता है, तभी उसे राज्य के बाहर इलाज की अनुमति दी जाएगी. वहीं जो रोगी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उनका इलाज राज्य में ही सुनिश्चित किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- किडनी ट्रांसप्लांट की ओर रिम्स ने बढ़ाया कदम! जल्द होगी एडवायजरी कमेटी की अहम बैठक
इसे भी पढ़ें- 2026 में रांची सदर अस्पताल में शुरू हो जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सीएमसी वेल्लोर करेगा सहयोग
इसे भी पढ़ें- झारखंड में पहली बार किसी सीएचसी में मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट! जानें, कौन-सा है वो स्वास्थ्य केंद्र