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Special: धान की फसल तैयार, हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों का कर सकता है रुख, बिजली के करंट से हाथियों को बचाना बड़ी चुनौती

पलामूः धान की फसल तैयार हो गई है. फसल तैयार होने के साथ ही हाथियों का झुंड जंगल से बाहर निकल कर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाता है. इस दौरान हाथी-मानव संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है. ग्रामीण धान की फसल को बचाने के लिए बिजली के तार की भी फेंसिंग कर देते हैं. हाल के दिनों में बिजली के तार की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत भी हुई है.

दरअसल पूरे झारखंड में हाथियों का सबसे बड़ा जमावड़ा झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में करीब 130 हाथी मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर हाथियों का झुंड पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कई इलाकों तक जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व में 200 के करीब गांव हैं. जबकि पलामू टाइगर रिजर्व से सटे हुए तीनों जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी भी मौजूद है. सभी गांव में धान की फसल को लगाया जाता है. नवंबर के पहले सप्ताह तक कई इलाकों में धान की फसल तैयार हो जाती है. नवंबर से हाथी मानव संघर्ष की संख्या बढ़ने लगती है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (Etv Bharat)

2025 में 300 से अधिक हुए हमले, 40 लाख से अधिक दिया गया है मुआवजा

2025 में झारखंड के अकेले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 300 से भी अधिक हमले हुए हैं. 300 से अधिक लोगों ने मुआवजा के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को आवेदन दिया था. पलामू टाइगर रिजर्व ने पीड़ितों को 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. इसके अलावा पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के वन विभाग के द्वारा अलग से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है. 2026 का अभी तक इस तरह का आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है. वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व अलग-अलग कैटेगरी में मुआवजे का भुगतान करता है. फसल, पशुधन, घर, मानव की क्षति में अलग-अलग मुआवजे का प्रावधान है. आवेदन के बाद वन अधिकारी आकलन करते हैं और मुआवजे का भुगतान किया जाता है.

हाथियों का झुंड (Etv Bharat)

फसल बचाने के लिए ग्रामीण करते हैं खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल

धान की फसल बचाने के लिए ग्रामीण खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. फसल को बचाने के लिए ग्रामीण चारों तरफ से इलेक्ट्रिक तारों की फेंसिंग करते हैं. जिसमें बिजली का करंट दिया जाता है. इस तरह के मामले में कई बार करंट के चपेट में आने से हाथियों की मौत भी होती है. 2025-26 में बिजली के करंट से 3 से अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है. नवंबर 2025 में गढ़वा के धुरकी में बिजली के करंट के चपेट में आने से एक हाथी की मौत हुई थी. इसी प्रकार 5 अक्टूबर 2026 को गढ़वा के ही रंका इलाके में बिजली के करंट के चपेट में आने से हाथी की मौत हुई थी. इसके अलावा किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए अन्य खतरनाक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं. कई इलाकों में ट्रेंच खोदा जाता है जबकि कई इलाकों में आग लगा दी जाती है.

हाथियों के झुंड से गांव में दहशत (Etv Bharat)

पीटीआर ने बिजली विभाग को लिखा पत्र, स्पेशल टीम का गठन

हालात को देखते हुए पलामू टाइगर रिजर्व ने बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है. विभाग के अधिकारियों को पलामू टाइगर रिजर्व ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि ग्रामीण अवैध तरीके से बिजली के करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. पूरे मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व ने घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है, जो ग्रामीण इलाकों में बिजली के कनेक्शन को देख रही है. हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व की स्पेशल टीम ग्रामीणों को जागरुक कर रही है. इस दौरान ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की जा रही है, साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि हाथी से होने वाले नुकसान की भरपाई वन विभाग करेगा. अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग स्पेशल टीम का गठन किया गया है.