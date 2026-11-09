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छत्तीसगढ़ में कबरा कान वाले हाथी का हमला, दिवाली की रात दो लोगों को मार डाल, अब तक 15 की मौत

सूरजपुर वन विभाग ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनाचंल जिले सूरजपुर में हाथी मानव संघर्ष की घटना सामने आई है. दिवाली की रात को कबरा कान वाले हाथी ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया. यह घटना सूरजपुर वन परिक्षेत्र और प्रतापुर वन परिक्षेत्र की है. इस हाथी ने बीते 6 महीने में 15 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है.

दिवाली की रात सूरजपुर में हाथी का उत्पात दीपावली की रात कबरा कान वाले हाथी ने सूरजपुर वन परिक्षेत्र के सोनपुर सुगांव में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया. यहां 36 साल के मोहन लाल कंवर उर्फ मट्टू खेत में धान फसल की रखवाली करने गए थे. उसी दौरान कबरा कान वाले हाथी ने युवक पर हमला कर दिया. इस घटना में मोहन लाल कंवर की मौत हो गई. दूसरी घटना प्रतापपुर वन वन परिक्षेत्र की है. यहां के श्यामनगर गांव में 51 साल के कृष्णा राजवाड़े अपने साथी के साथ मुर्गा खोजने गए थे. इस दौरान कबरा कान वाले हाथी ने उन्हें कुचलकर मार डाला.