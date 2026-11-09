छत्तीसगढ़ में कबरा कान वाले हाथी का हमला, दिवाली की रात दो लोगों को मार डाल, अब तक 15 की मौत
सूरजपुर में कबरा हाथी ने दो लोगों को कुचलकर मार डाला है. वन विभाग पर सवाल उठे हैं. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 4:02 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनाचंल जिले सूरजपुर में हाथी मानव संघर्ष की घटना सामने आई है. दिवाली की रात को कबरा कान वाले हाथी ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया. यह घटना सूरजपुर वन परिक्षेत्र और प्रतापुर वन परिक्षेत्र की है. इस हाथी ने बीते 6 महीने में 15 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है.
दिवाली की रात सूरजपुर में हाथी का उत्पात
दीपावली की रात कबरा कान वाले हाथी ने सूरजपुर वन परिक्षेत्र के सोनपुर सुगांव में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया. यहां 36 साल के मोहन लाल कंवर उर्फ मट्टू खेत में धान फसल की रखवाली करने गए थे. उसी दौरान कबरा कान वाले हाथी ने युवक पर हमला कर दिया. इस घटना में मोहन लाल कंवर की मौत हो गई. दूसरी घटना प्रतापपुर वन वन परिक्षेत्र की है. यहां के श्यामनगर गांव में 51 साल के कृष्णा राजवाड़े अपने साथी के साथ मुर्गा खोजने गए थे. इस दौरान कबरा कान वाले हाथी ने उन्हें कुचलकर मार डाला.
सूरजपुर और प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक हाथी ने दो लोगों को मार डाला है. मोहन लाल कंवर और कृष्णा राजवाड़े की मौत हुई है. पुलिस ने दोनों केस को दर्ज कर लिया है- योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर
घटना के बाद वन सूरजपुर के लोगों में गुस्सा
इस घटना के बाद सूरजपुर के लोगों में गुस्सा है. नाराज ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच इसे लेकर बवाल हुआ. नौकरी और 50 हजार रुपये के मुआवजे की बात पर ग्रामीण माने. उसके बाद बवाल शांत हुआ. लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
हाथी को रेस्क्यू सेंटर में रखने की मांग
हाथी के हमले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है. लोगों ने कबरा कान वाले हाथी को रेस्क्यू सेंटर में रखने की मांग की है. इसके अलावा ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाए जाने की भी मांग की है. वन विभाग ने कबरा कान वाले हाथी को ट्रेंक्यूलाइज करने और कॉलर आईडी लगाने की बात कही है.