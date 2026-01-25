ETV Bharat / state

रोड सेफ्टी और वोटर्स डे पर धनबाद में मानव श्रृंखला का आयोजन, डीसी और एसएसपी समेत हजारों लोग हुए शामिल

धनबाद में 5 किलोमीटर लंबी विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने भाग लिया.

ROAD SAFETY IN DHANBAD
धनबाद में मानव श्रृंखला का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: सड़क सुरक्षा सप्ताह और 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रविवार की सुबह रणधीर वर्मा चौक से गोल बिल्डिंग सरायढेला तक 5 किलोमीटर लंबी विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया. जिसमें जिला प्रशासन, धनबाद रेल मंडल, आईआईटी (आइएसएम), बीसीसीएल मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल), दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, टाटा स्टील, चैंबर ऑफ कॉमर्स, स्कूली छात्र-छात्राओं सहित करीब 10 हजार लोग शामिल हुए.

सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर लगी रोक

धनबाद डिप्टी कमिश्नर आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में रविवार सुबह 7:00 बजे बड़े ही उत्साह के साथ हजारों लोग इस विशाल मानव श्रृंखला में शामिल हुए, जो देखते ही बन रही थी. वहीं, इस दौरान सुबह सात बजे से 9 बजे तक रणधीर वर्मा चौक से गोल बिल्डिंग तक सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी.

जानकारी देते उपायुक्त और एसएसपी (Etv Bharat)

उपायुक्त ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को सड़क सुरक्षा और मतदान को लेकर शपथ दिलाई. इसके साथ ही नए मतदाताओं को उनका ईपीआईसी कार्ड (Electors Photo Identity Card) प्रदान किया गया. साथ ही साथ धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, बलियापुर और टुंडी विधानसभा क्षेत्रों के एक-एक बीएलओ और एक-एक बीएलओ सुपरवाइजर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. वहीं जरूरतमंद वाहन चालकों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुफ्त चश्मा भी प्रदान किया गया.

ROAD SAFETY IN DHANBAD
मानव श्रृंखला में भाग लेते उपायुक्त और एसएसपी (Etv Bharat)

युवाओं में जागरूकता लाने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजनः डीसी आदित्य रंजन

डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, जिसके लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं में जागरूकता आए और युवा भागीदारी सुनिश्चित हो. सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अधिक से अधिक लोग करें, यही हमारी एक कोशिश है. रणधीर वर्मा चौक से गोल बिल्डिंग तक मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए लोगों ने अपनी उत्सुकता भी दिखाई.

डीसी ने कहा कि रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, चुनाव में युवा वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें. मानव श्रृंखला में 8 से 10 हजार लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई. आईआईटी आईएसएम, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और रेलवे समेत तमाम विभागों ने मानव श्रृंखला में सहभागिता निभाई.

सड़क हादसों पर विराम लगना चाहिएः एसएसपी प्रभात कुमार

वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया. उम्मीद से अधिक लोग शामिल हुए. करीब 11 हजार लोग मानव श्रृंखला में भाग लिए. उन्होंने कहा कि 2025 में 250 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई. इस पर विराम लगाना बेहद जरुरी है. सिर्फ जुर्माने के डर से लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करें, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की जरूरत है. जिस दिन जुर्माना शून्य हो जाएगा, वह दिन हमारे लिए काफी खुशी का दिन होगा.

ये भी पढ़ें-

गढ़वा में थम नहीं रहा सड़क दुर्घटना, 2024 में 130 मौतें, 200 घायल

सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरुकता रथ किया गया रवाना, दुर्घटना के प्रति लोगों को करेगा जागरूक

हजारीबाग की सड़कें पिछले 1 साल में हुई लाल, सड़क हादसों ने 270 घरों के चिराग को बुझाया, 240 हुए घायल

TAGGED:

धनबाद में मानव श्रृंखला का आयोजन
सड़क हादसे में मौत
रोड सेफ्टी और वोटर डे
ROAD ACCIDENT RECORD IN DHANBAD
ROAD SAFETY IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.