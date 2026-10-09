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मानव भालू संघर्ष रोकने अगले एक वर्ष में ठोस प्रयास- वन मंत्री केदार कश्यप

कांकेर में केदार कश्यप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: जिले में लगातार सामने आ रहे मानव भालू संघर्ष को लेकर भी वन मंत्री ने विशेष रूप से चिंता जताई. वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांकेर भालुओं के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. जंगलों के आसपास रहने वाली आबादी और वन्यजीवों के बीच बेहतर समन्वय बनाना जरूरी है. मानव-भालू संघर्ष को रोकने के लिए आने वाले एक वर्ष में ठोस प्रयास किए जाएंगे.

वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन में मंत्री केदार कश्यप उत्तर बस्तर कांकेर जिले में राज्य स्तरीय वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का गुरुवार को समापन हुआ. समापन समारोह कांकेर के माकड़ी लाख प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में कांकेर विधायक आशाराम नेताम, पीसीसीएफ अरुण पांडे समेत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई.