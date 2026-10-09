मानव भालू संघर्ष रोकने अगले एक वर्ष में ठोस प्रयास- वन मंत्री केदार कश्यप
कांकेर में राज्य स्तरीय वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का समापन गुरुवार को हुआ. समापन कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 10:27 AM IST
कांकेर: जिले में लगातार सामने आ रहे मानव भालू संघर्ष को लेकर भी वन मंत्री ने विशेष रूप से चिंता जताई. वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांकेर भालुओं के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. जंगलों के आसपास रहने वाली आबादी और वन्यजीवों के बीच बेहतर समन्वय बनाना जरूरी है. मानव-भालू संघर्ष को रोकने के लिए आने वाले एक वर्ष में ठोस प्रयास किए जाएंगे.
वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन में मंत्री केदार कश्यप
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में राज्य स्तरीय वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का गुरुवार को समापन हुआ. समापन समारोह कांकेर के माकड़ी लाख प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में कांकेर विधायक आशाराम नेताम, पीसीसीएफ अरुण पांडे समेत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई.
मानव भालू संघर्ष रोकने उठाए जाने वाले कदम
कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में वन मंत्री ने बताया कि मानव भालू संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग की ओर से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. कॉलर आईडी तकनीक के लिए करीब 40 लाख रुपये, जबकि एआई तकनीक के उपयोग के लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए एक वाहन उपलब्ध कराने की भी बात कही गई.
तकनीक के माध्यम से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके मूवमेंट को समझने में मदद मिलेगी. इससे वन्यजीवों के रहवास वाले क्षेत्रों की पहचान करने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में समय रहते सावधानी बरती जा सकेगी- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़
वन्यप्राणियों को खाद्य पदार्थ नहीं देने की अपील
कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री ने आम लोगों से भी वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने खास तौर पर लोगों से जंगल और वन्यजीवों को चना, केला, नारियल या अन्य खाद्य सामग्री नहीं देने की अपील की. मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि जब वन्यजीवों को इंसानों की ओर से लगातार भोजन मिलने लगता है तो उनमें मानव बस्तियों की ओर आने की आदत विकसित हो सकती है. इसके चलते आगे चलकर मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है. इसलिए वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक रहवास और प्राकृतिक भोजन पर ही निर्भर रहने देना जरूरी है.
वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर वन विभाग ने लोगों को वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने का संदेश दिया. अधिकारियों ने भी मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया.