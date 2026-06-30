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साहिबगंज में हूल दिवस सादगी से मनाया गया, वंशजों ने की सर्वप्रथम पूजा

साहिबगंज: ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले संथाल परगना के वीर शहीद सिदो-कान्हू, चांद- भैरव तथा दो बहनें फूलो-झानो के नेतृत्व में हजारों आदिवासी तथा गैर आदिवासियों ने मिलकर हूल क्रांति का बिगुल 30 जून 1855 में फूंका था. हूल दिवस के अवसर पर इन शहीदों को याद किया जाता है. मंगलवार को बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में शहीद दिवस सादगी के साथ मनाया गया. इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया.

इस बार सादगी से मनाया गया हूल दिवस

इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरी सादगी के साथ हूल दिवस मनाया गया. कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ. कहीं विकास मेला नहीं लगा. वरना, आज की तारीख में करोड़ों की संपत्ति का वितरण, परियोजनाओं की आधारशिला रखना और नियुक्ति पत्र सौंपने का काम होता था. मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जरूर आते थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. जहां विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के दौरान भोगनाडीह की धरती से राजनीति की शुरूआत होती थी. आज सादगी से यह दिन मनाया गया.

जानकारी देते राजमहल लोकसभा सांसद (Etv Bharat)

शहीद के वंशजों ने की पहले पूजा

पिछले साल हुए हंगामे व शांति भंग को देखते हुए सदर एसडीओ ने शहीद के वंशज मंडल मुर्मू सहित 53 लोगों को नोटिस भेजा था, लेकिन वंशज मंडल मुर्मू व परिवार के द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पहले शहीदों की प्रतिमा के समक्ष पूजा पाठ किया गया. शुद्ध जल से स्नान कराया गया. कहीं से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ. शांतिपूर्ण माहौल में पूजा के बाद पक्ष व विपक्ष तथा जिला प्रशासन की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.

पक्ष व विपक्ष के नेताओं ने किया माल्यार्पण