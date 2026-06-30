साहिबगंज में हूल दिवस सादगी से मनाया गया, वंशजों ने की सर्वप्रथम पूजा
साहिबगंज में इस बार सादगी से हूल दिवस मनाया गया. झामुमो के सांसद, विधायक और भाजपा से बड़े नेताओं ने सिदो-कान्हू को श्रद्धांजलि दी.
Published : June 30, 2026 at 5:58 PM IST
साहिबगंज: ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले संथाल परगना के वीर शहीद सिदो-कान्हू, चांद- भैरव तथा दो बहनें फूलो-झानो के नेतृत्व में हजारों आदिवासी तथा गैर आदिवासियों ने मिलकर हूल क्रांति का बिगुल 30 जून 1855 में फूंका था. हूल दिवस के अवसर पर इन शहीदों को याद किया जाता है. मंगलवार को बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में शहीद दिवस सादगी के साथ मनाया गया. इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया.
इस बार सादगी से मनाया गया हूल दिवस
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरी सादगी के साथ हूल दिवस मनाया गया. कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ. कहीं विकास मेला नहीं लगा. वरना, आज की तारीख में करोड़ों की संपत्ति का वितरण, परियोजनाओं की आधारशिला रखना और नियुक्ति पत्र सौंपने का काम होता था. मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जरूर आते थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. जहां विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के दौरान भोगनाडीह की धरती से राजनीति की शुरूआत होती थी. आज सादगी से यह दिन मनाया गया.
शहीद के वंशजों ने की पहले पूजा
पिछले साल हुए हंगामे व शांति भंग को देखते हुए सदर एसडीओ ने शहीद के वंशज मंडल मुर्मू सहित 53 लोगों को नोटिस भेजा था, लेकिन वंशज मंडल मुर्मू व परिवार के द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पहले शहीदों की प्रतिमा के समक्ष पूजा पाठ किया गया. शुद्ध जल से स्नान कराया गया. कहीं से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ. शांतिपूर्ण माहौल में पूजा के बाद पक्ष व विपक्ष तथा जिला प्रशासन की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.
पक्ष व विपक्ष के नेताओं ने किया माल्यार्पण
सत्ताधारी दल की तरफ से सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा, विधायक धनंजय सोरेन व पंकज मिश्रा ने शहीदों की प्रतिमा पर अंग वस्त्र भेंट किया और माल्यार्पण कर नमन किया. डीसी और एसपी भी स्थल पर उपस्थित थे, उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इधर विपक्ष की तरफ से भाजपा के मंत्री कर्मवीर सिंह, अमर बाउरी, दिनेश विलियम मरांडी और पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम और शहीदों के वंशज मंडल मुर्मू ने मिलकर माल्यार्पण किया.
क्या कहा सांसद ने
राजमहल सांसद विजय हांसदा ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में हूल दिवस मनया गया. इस अवसर पर दूर दराज से आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचे. उन्होंने जिला वासियों व झारखंड वासियों को हूल दिवस की बधाई दी.
ये भी पढ़ें:
पाकुड़ में मनाया हूल दिवस, याद किये गये शहीद सिदो-कान्हू
संथाल में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह, हूल के दीवानों को देश कर रहा नमन
शहीद सिदो-कान्हू के वंशजों को कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति, एसडीओ ने भेजा नोटिस