ETV Bharat / state

पंचकूला में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में बवाल, वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं लेने पर भड़के पूर्व कांग्रेसी पार्षद, विधायक चंद्रमोहन भी लौटे

पंचकूला में कांग्रेस की ओर से आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के दौरान उचित सम्मान नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने हंगामा किया.

VOTE CHOR GADDI CHOR
वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करते नेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 8:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: कांग्रेस ने पंचकूला शहर में आज 'वोट चोर गद्दी छोड़' कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, कांग्रेसी सांसद वरुण मुलाना, जिला अध्यक्ष संजीव चौहान समेत जिले के अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता दलबीर मंच से प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा नाम नहीं लिए जाने पर भड़क गए. इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया.

नाम नहीं लेने पर भड़के विधायक: कार्यक्रम के दौरान मंच से नाम नहीं लिए जाने के चलते स्थानीय कांग्रेसी नेता सह पूर्व पार्षद दलबीर भड़क गए. उनका पारा ऐसा चढ़ा कि वह पंडाल खाली करवाने तक की धमकियां देते नजर आए. उन्हें आपे से बाहर होता देख अन्य कांग्रेसी नेता उन्हें शांत कराने का प्रयास करते रहे. वहीं, स्थानीय कांग्रेसी विधायक चन्द्रमोहन प्रदर्शन से पहले ही कार्यक्रम से उठकर चले गए. इस पर अन्य नेता उन्हें कोई जरूरी काम होने की बात कर रहे थे. प्रदर्शन की अगुवाई करने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेन्द्र भी आपसी फूट पर सफाई देने पर जोर देते दिखे.

पंचकूला में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम (Etv Bharat)

केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: कांग्रेस ने अपने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार की घेराबंदी की. कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. लेकिन इससे पहले कांग्रेसी नेता आपसी खींचतान और विवाद पर सफाई देते दिखे. पार्टी में आपसी गुटबाजी को लेकर जारी पोस्टर वार पर पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "कुछ नेता अपने गली कूचों में ऐसा कर रहे हैं लेकिन पोस्टरों में सभी नेताओं की फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं."

राव नरेंद्र बोले- हंगामे की जरूरत नहीं: नेता दलबीर के गुस्सा होने के मामले पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "उनके पास मौजूद सूची में जिन नेताओं के नाम हैं, उन्होंने उनके नाम नहीं लिए." उन्होंने कहा कि "कांग्रेसी नेता दलबीर का नाम पहले दिए गए संबोधन में सांसद द्वारा लिया गया. लेकिन यदि कोई बात है भी तो आपस में बात की जा सकती है." उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि "कार्यक्रम से जाना है तो जाएं लेकिन हंगामे की जरूरत नहीं है." इसी बीच दलबीर वाल्मीकि ने कहा कि "वह ग्राउंड में भीड़ लेकर आए हैं, जिसे खाली कर देंगे."

VOTE CHOR GADDI CHOR
वरिष्ठ पार्टी नेताओं से नाराजगी व्यक्त करते कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

हरियाणा में वोट चोरी से बनी सरकार: प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने देश के अंदर संविधान को खतरे में बताते हुए कहा कि "इसे लेकर राहुल गांधी द्वारा बीती पांच नवंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन के डाटा पेश किया था. उन्होंने कहा कि "हरियाणा में भी वोट चोरी से भाजपा की सरकार बनी है. प्रदेश में 2 करोड़ मतदाताओं में से 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, जिससे हर आठवां वोटर फर्जी/डुप्लीकेट था." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रही है."

वोटों की चोरी कर सत्ता छीन रही भाजपा: प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को लाखों लोगों की उपस्थिति में कांग्रेस नेता बताएंगे कि पूरे देश में भाजपा वोटों की चोरी करके सत्ता छीन रही है." उन्होंने कहा भाजपा ने हरियाणा में वोट चोरी की, उसके बाद दिल्ली में और फिर महाराष्ट्र में भी ऐसा किया." उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र खतरे में है, हरियाणा की जनता स्वयं को वोट चोरी के कारण ठगा महसूस कर रही है."

कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, सभी साथ: कांग्रेस के वोट चोरी के कार्यक्रमों में जारी गुटबाजी पर राव नरेंद्र ने कहा कि "पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है." उन्होंने मीडिया से सही तथ्यों को दिखाने की बात भी कही. आगे कहा कि "कार्यक्रम में विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई भी पहुंचे थे लेकिन एक आवश्यक मीटिंग के चलते उन्हें निकलना पड़ा. लेकिन वोट चोरी पर जारी कार्यक्रमों में विधायक, पूर्व विधायक समेत सभी कांग्रेस के नेता साथ हैं. सिरसा कार्यक्रम में कुमारी सैलजा, रेवाड़ी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अलग-अलग जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद है."

ये भी पढ़ें-सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बोले- 'हरियाणा में कांग्रेस की बनी हुई सरकार चोरी हो गई'

TAGGED:

वोट चोर गद्दी छोड़
पंचकूला में कांग्रेस का प्रदर्शन
प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह
CONGRESS PROTEST IN PANCKULA
VOTE CHOR GADDI CHOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.