दिल्ली नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, प्रदूषण के मुद्दे पर AAP पार्षदों का विरोध प्रदर्शन
मेयर इकबाल सिंह ने महज आधे घंटे बाद ही एजेंडा पास कर निगम की कार्यवाही स्थगित कर दी.
Published : November 13, 2025 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की बैठक में गुरुवार को प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया. बैठक जैसे ही शुरू हुई, आप पार्षद वेल में उतर आए और ‘अबकी बार AQI 400 पार’ लिखे पम्पलेट लहराते हुए नारेबाजी करने लगे. इस दौरान कई पार्षद डेस्क पर खड़े होकर मेयर से प्रदूषण पर चर्चा की मांग करते रहे. वहीं, लगातार बढ़ते हंगामे के बीच मेयर इकबाल सिंह ने महज आधे घंटे बाद ही एजेंडा पास कर निगम की कार्यवाही स्थगित कर दी.
बैठक स्थगित होने के बाद भी आप पार्षदों का विरोध जारी रहा. कुछ पार्षद मेयर के डेस्क पर चढ़ गए. इस दौरान माहौल पूरी तरह अफरातफरी में बदल गया और सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने मेयर राजा इकबाल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है. बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन भाजपा शासित निगम और सरकार पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है.
नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि आप पार्षदों ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, पर मेयर ने नाकामी छुपाने के लिए कार्यवाही बीच में ही रोक दी. वहीं, नेता सदन प्रवेश वाही ने अंकुश नारंग पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि सदन में दिल्ली के असली मुद्दों पर चर्चा हो. उन्होंने कहा कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने और सफाई व्यवस्था सुधारने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव एजेंडे में शामिल थे, मगर आप पार्षदों ने जानबूझकर हंगामा कर कार्यवाही रुकवा दी.
प्रवेश वाही ने यह भी आरोप लगाया कि आप पार्षदों ने मेयर के डेस्क पर रखे माइक में तोड़फोड़ की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के मुकेश गोयल और कांग्रेस की नाजिया दानिश ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सवाल उठाया और प्रदूषण के रोकथाम के लिए उचित उपाय करने की मांग की.
