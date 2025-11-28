ETV Bharat / state

दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल, पहली पत्नी ने जमकर किया बवाल

कांस्टेबल बिना तलाक दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. पहली पत्नी ने होटल में पहुंच कर रुकवाई शादी. जानिए पूरा मामला...

Ruckus in Alwar
मौके पर जांच करती पुलिस टीम (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 10:35 PM IST

4 Min Read
अलवर: राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल जयकिशन पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करते हुए होटल में रंगे हाथ पकड़ा गया. पहली पत्नी रीना को दूसरे विवाह की जानकारी मिलने पर वह अपने दोनों बच्चों और परिजनों के साथ होटल पहुंची और हंगामा कर शादी रुकवा दी. पहली पत्नी व परिजनों की ओर से जमकर हंगामा किया गया. कांस्टेबल जयकिशन विजयनगर थाने में तैनात है. पहली पत्नी रीना ने कांस्टेबल जयकिशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी कांस्टेबल से समझाइश कर विधि सम्मत कार्य करने को कहा.

रीना ने बताया कि उसे सूचना मिली कि उसका पति एक युवती से दूसरी शादी करने जा रहा है. दोनों की 30 नवंबर को शादी तय थी और 28 नवंबर को लग्न का कार्यक्रम भी रखा गया है. इसी दौरान जयकिशन को पता चला कि उसकी दूसरी शादी क बारे में पहली पत्नी रीना को जानकारी लग गई है. ऐसे में जयकिशन जल्दबाजी में 28 नवम्बर को ही अलवर के एक बड़े होटल में शादी करने पहुंच गया. होटल में परिवार की मौजूदगी में जयकिशन व अंकिता की शादी की रस्में चल रही थीं. इसी दौरान रीना अपने परिवार व दोनों बच्चों के साथ होटल पहुंच गई और हंगामा कर शादी रुकवाई. इस दौरान होटल में जमकर हंगामा भी हुआ और रीना ने दोनों की वरमाला फेंक दी.

बाद में रीना के परिजनों ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी. इस पर अरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल जयकिशन को पाबंद किया. इस दौरान रीना ने अपने पति कांस्टेबल जयकिशन पर गंभीर आरोप लगाए. रीना ने आरोप लगाया कि पति की गलत आदतों के बारे में पता चलने के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था और वह पुलिस का रौब दिखाकर उसे डराता धमकाता व मारपीट करता था. इस कारण अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर मायके चली गई. रीना ने बताया कि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इसलिए वह जयकिशन को तलाक नहीं देना चाहती. हंगामा के चलते पुलिस ने होने वाली दुल्हन व उसके परिजनों को पुलिस की जीप से घर भिजवाया.

वहीं, कांस्टेबल जयकिशन ने बताया कि वह वर्तमान में विजय मंदिर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है. उसकी शादी 2011 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों पति-पत्नी में अनबन रहती थी. पहली पत्नी के साथ तलाक का केस न्यायालय में चल रहा है. साथ ही पारिवारिक न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है. जयकिशन ने बताया कि 2017 से ही दोनों पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं. उसने बताया कि वह शुक्रवार को बात करने के लिए आया था. शादी जैसी कोई बात नहीं है.

पुलिस ने क्या कहा ? : अरावली विहार थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि उन्हें अलवर के एक होटल में एक व्यक्ति द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की सूचना मिली थी. इस पर वे पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को समझाइश कर विधि सम्मत कार्य करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि आरोपी कांस्टेबल जयकिशन विजयनगर थाने में तैनात है और जानकारी मिली कि उसकी पूर्व में शादी हो चुकी है व दो बच्चे भी हैं. जयकिशन को कोर्ट की ओर से पाबंद भी किया गया है. थानाधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल जयकिशन को कोर्ट के आदेशों की पालना करने के बारे में समझा दिया गया है और दोनों पक्ष इस पर सहमत भी हो गए हैं.

