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IITF 2026: पहले पब्लिक संडे पर उमड़ा जनसैलाब, लाखों की संख्या में पहुंची भीड़, लोखों में दिखा उत्साह

नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) के 45वें आयोजन में इस बार पहला ऐसा रविवार आया, जब आम जनता के लिए एंट्री खुली थी. इससे पहले पड़ा रविवार बिजनेस क्लास के लिए था, जिस कारण आम लोगों को इंतजार करना पड़ा था. लेकिन जैसे ही आम लोगों के लिए दरवाजे खुले, मेले में मानो पूरा शहर ही उमड़ पड़ा. ITPO के अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है. सुबह से लेकर शाम तक लोग पूरे जोश और योजना के साथ स्टॉलों, पवेलियनों और अलग-अलग राज्यों के काउंटरों पर घूमते और खरीदारी करते नजर आए.

मेले में आए ज्यादातर लोगों के लिए रविवार का दिन एक खास मौका था. हफ्ते के बाकी दिनों में कोई दफ्तर में व्यस्त रहता है, किसी की कॉलेज की पढ़ाई चलती है, तो किसी के सिर घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियां रहती हैं. ऐसे में रविवार ही वह दिन मिला जब परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ वक्त बिताने के साथ-साथ शॉपिंग और घूमने-फिरने का मौका हाथ लगा. कई लोग सुबह-सुबह ही पहुंच गए ताकि बंद होने तक पूरा मेला छान सकें, जबकि कई लोगों ने पहले से लिस्ट और यूट्यूब वीडियो देखकर अपनी तैयारी पक्की की थी.

देहरादून से आए, ग्रामीण उत्पादों पर खास नजर: देहरादून से आए मयंक ने बताया कि वे लोग मुख्य रूप से ट्रेड फेयर घूमने के आकर्षण में खींचे चले आए हैं. कामकाजी होने के कारण रविवार को छुट्टी रहती है, इसलिए इसी दिन का चुनाव किया. मयंक ने बताया कि वे सुबह 5 बजे ही निकल पड़े थे और रास्ते में दिल्ली के कई स्थानों के दर्शन करते हुए इंडिया गेट से होते हुए यहां पहुंचे हैं. मेले की व्यवस्था और मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है. हालांकि, वह घर से कोई लिखी हुई लिस्ट लेकर नहीं आए थे, लेकिन दिमाग में यह बात जरूर थी कि खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण अंचलों से जुड़े उत्पाद देखने और खरीदने हैं. मेले में पहुंचते ही उन्हें यही चीजें सबसे पहले दिखीं और वे सीधे वहीं पहुंच गए. मयंक का कहना है कि उनका मकसद ग्रामीण उत्पाद लेना है ताकि ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिल सकें.

लिस्ट और यूट्यूब रिसर्च के साथ सुबह 10 बजे ही पहुंचीं: महरौली से आईं शिल्पा ने बताया कि उन्होंने रविवार का दिन खासतौर पर इसलिए चुना क्योंकि इससे पहले वाला रविवार बिजनेस डे था, कंज्यूमर डे नहीं. उनके परिवार में पति और बच्चे के साथ रविवार ही ऐसा दिन होता है, जब सब एक साथ फ्री होते हैं. शिल्पा के मुताबिक, इस दिन भीड़ थोड़ी ज्यादा जरूर रहती है, लेकिन घूमने और खरीदारी का मजा भी दोगुना हो जाता है. वह सुबह बिल्कुल शुरुआती समय यानी 10 बजे ही मेले में पहुंच गई थीं और उनका इरादा शाम को मेला बंद होने तक घूमते रहने का था. खरीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी सामान ले लिया है. खास बात यह रही कि वह बिना तैयारी के नहीं आईं, बल्कि घर से बाकायदा लिस्ट बनाकर लाई थीं. इतना ही नहीं, मेले में आने से पहले उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च किए थे ताकि यह तय कर सकें कि किस स्टॉल और किस जगह से क्या-क्या लेना है.

कल परीक्षा है, फिर भी मौसी और कजिन के साथ पहुंचीं: दीपांशी के लिए यह ट्रेड फेयर का पहला अनुभव था. उन्होंने बताया कि कॉलेज और घर के कामकाज के बीच रविवार ही ऐसा दिन मिलता है जब फुर्सत रहती है. वह सुबह से ही मेले में आ गई थीं और शाम तक अंदर पूरा घूमने के बाद ही वापस जाने की योजना बना रही थीं. दीपांशी अपनी मौसी, मौसी की बेटी और उसकी एक दोस्त के साथ आई थीं. उन्होंने बताया कि वह अपने पीजी से निकलीं और बाकी लोग घर से आए. सभी को बस इसी बात का इंतजार था कि कब रविवार आए और कब वे जल्दी से मेले में पहुंचें. दिलचस्प बात यह रही कि अगले दिन यानी सोमवार को दीपांशी का पेपर था, लेकिन इसके बावजूद वह घूमने और शॉपिंग के लिए पहुंचीं. उन्होंने कहा कि एक ही दिन मिला है, इसलिए शॉपिंग भी करनी है और कंचनजंघा समेत अलग-अलग राज्यों और इंटरनेशनल हिस्से को भी देखना है. उन्हें यहां अलग-अलग राज्यों और बाहर की चीजों का मिला-जुला माहौल काफी पसंद आया.

ट्रेड फेयर के पहले पब्लिक संडे पर लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

दोस्ती, सूट-कुर्ते और 3500 का बजट: साकेत में रहने वाली स्नेहा और गुड़गांव में रहने वाली अर्पिता पुरानी कॉलेज फ्रेंड्स हैं. दोनों अलग-अलग शहरों में रहती हैं, इसलिए रविवार का इंतजार इसलिए भी था ताकि एक-दूसरे से मिल सकें और ट्रेड फेयर में घूम सकें. अर्पिता ने बताया कि वे इंटरनेशनल और स्टेट पवेलियन के साथ-साथ 8 से 12 या 14 नंबर वाले स्टॉलों की तरफ गई थीं और हर चीज को देखकर मन ललचा रहा था. शॉपिंग के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि उन्होंने दो सूट और अच्छे कुर्ते ले लिए हैं. वहीं स्नेहा ने कहा कि उन्होंने कुर्तों के साथ-साथ पंजाब और कश्मीर के कुछ स्टॉलों से भी खरीदारी की है और यहां मिल रहे वुडन टॉयज भी लिए हैं. बजट को लेकर अर्पिता ने मजेदार बात कही कि वे 3500 रुपये का बजट सोचकर आई थीं, लेकिन जो तय करके आते हैं वह पहले स्टॉल पर ही खत्म हो जाता है. स्नेहा ने कहा कि उन्हें ज्यादा कुछ खास लेना नहीं था, बस आउटिंग करनी थी इसलिए आ गईं. हालांकि, भीड़ को लेकर दोनों ने माना कि आज क्राउड हद से ज्यादा है, खासकर नीचे के हिस्से और दूसरे पवेलियनों में इतनी भीड़ है कि चलने के बजाय धक्का सा लगता है.

बचपन से आ रही हैं, बदली व्यवस्था पर जताई खुशी: आगंतुक मेघा ने कहा कि उनके हिसाब से भीड़ ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं लगी. रविवार को आने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि बाकी दिन वर्किंग होने के कारण समय नहीं मिल पाता, इसलिए संडे को ही वक्त निकालती हैं और शाम 6-7 बजे तक रुकने का प्लान है. मेघा ने बताया कि ज्यादातर मौकों पर यही रहता है कि वे कुछ चुनिंदा पवेलियनों में ही जाती हैं. वह बचपन से ट्रेड फेयर आती रही हैं और इस दौरान हुए बदलावों पर उन्होंने संतोष जताया. उनके मुताबिक, व्यवस्था और सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है और सब कुछ पहले से बेहतर व डेवलप नजर आता है. खाने-पीने को लेकर उन्होंने कहा कि फूड कोर्ट जाना अभी बाकी है.

कुल मिलाकर, 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के पहले पब्लिक संडे ने साफ कर दिया कि लोगों में इस मेले को लेकर खासा उत्साह है. किसी ने पहले से लिस्ट और वीडियो देखकर शॉपिंग की रणनीति बनाई, किसी ने दोस्ती और आउटिंग का मजा लिया, तो किसी ने ग्रामीण उत्पादों के जरिए स्थानीय कारीगरों का साथ देने की बात कही. भीड़ के बीच शॉपिंग, घूमने और मिलने-जुलने का यह सिलसिला दिनभर चलता रहा.



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