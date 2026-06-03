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बीकेटीसी उपाध्यक्ष की गाड़ी पर गिरा विशालकाय पेड़, रुद्रप्रयाग में टला बड़ा हादसा

रुद्रप्रयाग: नगर क्षेत्र के न्यू बस अड्डे स्थित जन कल्याण अस्पताल के समीप बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बस अड्डे में वर्षों से खड़ा एक सूखा और जर्जर विशालकाय पेड़ अचानक भरभराकर टूट गया. उसका भारी-भरकम हिस्सा सीधे बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उपाध्यक्ष विजय कपरवान के वाहन पर जा गिरा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बस अड्डे क्षेत्र में सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही बनी हुई थी. अचानक तेज आवाज के साथ पेड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और सीधे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. पेड़ का वजन इतना अधिक था कि वाहन का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि घटना के समय वाहन में कोई सवार नहीं था. आसपास भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा यह दुर्घटना गंभीर जनहानि का कारण बन सकती थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा कुछ मिनट पहले या बाद में हुआ होता तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी. न्यू बस अड्डा नगर का व्यस्ततम क्षेत्र है, जहां दिनभर यात्रियों, वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही लगी रहती है. ऐसे में इस प्रकार का हादसा किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता था.