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चारधाम यात्रा मार्ग पर लग रहा दस घंटे का जाम, खुलवाने में छूटे पुलिस के पसीने, धड़ाम हुई ट्रैफिक व्यवस्था

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्ग इन दिनों भीषण जाम की मार झेल रहे हैं. धारी देवी से बदरीनाथ धाम तक और केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक कई स्थानों पर स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें कई-कई किलोमीटर तक रेंगती नजर आ रही हैं, जिससे पूरा यात्रा तंत्र प्रभावित हो गया है.

घंटों से जाम में फंसे तीर्थ यात्री गर्मी, उमस और वाहनों के धुएं के बीच बेहाल हैं. कई स्थानों पर स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु 8 से 10 घंटे तक लगातार जाम में फंसे रहने को मजबूर हो रहे हैं. लंबे इंतजार और अव्यवस्थित यातायात ने यात्रियों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है. सबसे अधिक दिक्कत छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है, जो थकान और असुविधा के बीच सफर जारी रखने को मजबूर हैं. कई यात्रियों ने कैमरे के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर किए जा रहे दावे धरातल पर पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं.

केदारनाथ हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है, जिससे जाम की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. इसके कारण न केवल यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि आवश्यक सेवाओं की सुचारु आपूर्ति पर भी असर पड़ने लगा है.

यात्रियों का आरोप है कि ट्रैफिक प्रबंधन की प्रभावी योजना और वैकल्पिक मार्गों के अभाव में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से तत्काल सख्त कदम उठाने, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है.