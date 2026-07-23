बहरोड-अलवर मार्ग पर नदी पुल मरम्मत कार्य, लगा लंबा जाम, नदी में फंसा ट्रक
जाम में फंसे लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जताई.
Published : July 23, 2026 at 4:02 PM IST
बहरोड : जिले के बहरोड-अलवर मार्ग पर साहबी नदी के पुल की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के बीच वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार देर रात को नदी में खंभों से भरा ट्रक मिट्टी में धंस जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ और यात्री घंटों तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके.
बहरोड-अलवर मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं. साहबी नदी पर बने पुल की मरम्मत का कार्य इन दिनों जारी है, लेकिन विभाग की ओर से यातायात प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को नदी से होकर गुजर रहे एक ट्रक के पलट जाने के बाद मार्ग पूरी तरह जाम हो गया. देखते ही देखते दोनों ओर ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों की लंबी लाइन लग गई.
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यात्रियों ने वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया : यातायात बाधित होने का सबसे ज्यादा असर रोडवेज और निजी बसों के संचालन पर पड़ा. कई बसें बीच रास्ते में ही फंस गईं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, नौकरीपेशा लोग और अन्य यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके. कई लोगों को मजबूरी में पैदल सफर करना पड़ा, जबकि कुछ यात्रियों ने वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया.
यात्री मनोज कुमार ने बताया कि करीब दो महीने पहले भी पुल की मरम्मत के नाम पर इस मार्ग को बंद किया गया था. उस समय भी लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थीं. अब एक बार फिर मरम्मत कार्य शुरू होने के बावजूद न तो ठोस यातायात योजना बनाई गई और न ही वैकल्पिक मार्गों की प्रभावी व्यवस्था की गई. लोगों का आरोप है कि विभाग ने केवल औपचारिकता निभाई और आमजन की सुविधा को नजरअंदाज कर दिया. ट्रक धंसने के बाद कई घंटों तक यातायात बाधित रहा.
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स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराते तो इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती. जाम में फंसे लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जताई. वाहन चालक श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि बहरोड-अलवर मार्ग औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन गुजरते हैं. लगातार लग रहे जाम से व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं और वाहन चालकों को समय व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
बहरोड के कारोडा गांव के पास बने पुल का मरम्मत का काम चल रहा है, जिसको लेकर रूट बदला गया है. जाम की सूचना लगी है. मौके पर पुलिस प्रशासन को भेज कर जाम खुलवाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि आमजन को परेशानी ना हो. : रामकिशोर मीणा, बहरोड उपखंड अधिकारी