दिवाली से पहले बसें गायब,सिस्टम खामोश! यात्री बोले-जानवरों की तरह सफर करने पर मजबूर, फ्री यात्रा का क्या फायदा जब बस ही नहीं?
राजधानी दिल्ली में कई प्रमुख रूटों पर बसों की भारी कमी ने रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बदहाल दिख रही है. दिल्ली की सड़कों से सैकड़ों सीएनजी बसों के हटने के बाद से यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है. आईटीओ से लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, पटपड़गंज व मयूर विहार जैसे प्रमुख रूटों पर बसों की भारी कमी ने रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ईटीवी भारत ने जब यात्रियों की हकीकत जानी, तो यात्रियों ने जो कुछ कहा, वह दिल्ली की बस व्यवस्था की सच्चाई बयां करता है.
बसों में भीड़ इतनी की चढ़ना मुश्किल
बस यात्री मनोहर लाल ने बताया कि मुझे आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक जाना था. एक घंटे तक इंतजार किया, लेकिन बस नहीं मिली. जो बस आती भी है, वो इतनी भरी होती है कि चढ़ने की जगह नहीं मिलती. छात्र रौनक ने कहा कि हर दिन बस से कॉलेज जाता हूं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हालात बहुत खराब हैं. बसें बहुत कम आ रही हैं. जो बस आ रही है उसमें यात्री भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं. सरकार को बसों की संख्या तुरंत बढ़ानी चाहिए. यात्री राजेंद्र ने बताया कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक जाने के लिए 45 मिनट तक इंतजार किया, जो बस आई, उसमें इतनी भीड़ थी कि चढ़ना नामुमकिन था.
बसें सड़कों से गायब, इंतजार में यात्रियों की भीड़ बढ़ी
बस यात्री शक्ति शर्मा ने कहा कि पहले रूट नंबर 611 पर सफदरजंग के लिए हर 10 मिनट में बस मिल जाती थी, लेकिन अब घंटों इंतजार के बाद भी बस नहीं आती है. 307 रूट पर भी यही हाल है. बसें सड़कों से गायब हैं. स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है. यात्री शिवानी को दिलशाद गार्डन बॉर्डर जाना था. उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक आईटीओ पर बैठी रहीं, बस नहीं आई. लंबी दूरी की बसें अब एक घंटे के अंतर पर चल रही हैं. ऐसे में यात्री बस स्टैंड पर परेशान हो रहे हैं.
महिलाओं के लिए ‘फ्री यात्रा’ अब मुश्किल बन गई
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की है, लेकिन बसों की कमी के कारण यह सुविधा केवल नाम की रह गई है. महिला यात्री राजरानी ने कहा कि वह गीता कॉलोनी जा रही थीं, बस आई तो उसमें इतनी भीड़ थी कि चढ़ ही नहीं पाईं. धक्का-मुक्की में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है. यात्री विमला को निर्माण विहार जाना था. उन्होंने कहा फ्री यात्रा का क्या फायदा जब बस में जगह ही नहीं मिलती?
तो वही यात्री सीजी बाबू आईटीओ से मयूर विहार फेस-3 जाती हैं. उन्होंने कहा कि आईटीओ से घर पहुंचने में दो घंटे लग जाते हैं. महिलाएं नौकरी व घर दोनों संभालती हैं, लेकिन बस न मिलने से ऑफिस देर से पहुंचती हैं, घर देर से लौट पाती हैं. उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं.
कुल 5176 बसों में चल रही राजधानी, जरूरत 11 हजार की
वर्तमान में दिल्ली में डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के तहत कुल 5176 बसें हैं, जो दिल्ली में चल रही हैं, जबकि राजधानी की आबादी व यात्रियों की संख्या को देखते हुए कम से कम 11 हजार बसों की आवश्यकता है. डिम्ट्स के अधीन 2510 बसें हैं, जिनमें 1731 सीएनजी व 779 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं.
अधिकारियों का दावा दिसंबर तक आएंगी 323 नई बसें
डीटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि दिसंबर से पहले 9 मीटर की 323 नई इलेक्ट्रिक “देवी” बसें लाने की तैयारी है. ये बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगी. साथ ही यात्रियों को भी राहत मिलेगी.
वहीं, दूसरी ओर परिवहन विशेषज्ञ व दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त डॉ. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि जल्द नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं आतीं, तो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है. डीटीसी को अपने बेड़े का विस्तार तुरंत करना चाहिए.
दिल्ली में बसों की कमी अब केवल एक परिवहन समस्या नहीं रही, बल्कि ये यात्रियों के जीवन की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है. महिलाएं, विद्यार्थी और ऑफिस जाने वाले लोग रोजाना घंटों इंतजार कर रहे हैं. दीपावली के पहले जब राजधानी की सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में बसों की संख्या घट जाना सबसे बड़ी चिंता बन गई है. सरकार सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे, जिससे दिल्ली की सड़कें फिर से रफ्तार पकड़ सकें.
डीटीसी के पास बसों की संख्या
इलेक्ट्रिक बसें: 2517
(9 मीटर की 717 और 12 मीटर की 1800 इलेक्ट्रिक बसें)
सीएनजी बसें 149
कुल बसों की संख्या : 2666
डिम्ट्स के पास बसों की फ्लीट
इलेक्ट्रिक बसें –779
(359 बसें 9 मीटर और 420 बसें 12 मीटर)
सीएनजी बसें – 1731
कुल बसों की संख्या: 2510
