दिवाली से पहले बसें गायब,सिस्टम खामोश! यात्री बोले-जानवरों की तरह सफर करने पर मजबूर, फ्री यात्रा का क्या फायदा जब बस ही नहीं?

बसों की कमी से परेशान होते यात्री ( ETV Bharat )

बसों में भीड़ इतनी की चढ़ना मुश्किल बस यात्री मनोहर लाल ने बताया कि मुझे आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक जाना था. एक घंटे तक इंतजार किया, लेकिन बस नहीं मिली. जो बस आती भी है, वो इतनी भरी होती है कि चढ़ने की जगह नहीं मिलती. छात्र रौनक ने कहा कि हर दिन बस से कॉलेज जाता हूं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हालात बहुत खराब हैं. बसें बहुत कम आ रही हैं. जो बस आ रही है उसमें यात्री भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं. सरकार को बसों की संख्या तुरंत बढ़ानी चाहिए. यात्री राजेंद्र ने बताया कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक जाने के लिए 45 मिनट तक इंतजार किया, जो बस आई, उसमें इतनी भीड़ थी कि चढ़ना नामुमकिन था.

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बदहाल दिख रही है. दिल्ली की सड़कों से सैकड़ों सीएनजी बसों के हटने के बाद से यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है. आईटीओ से लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, पटपड़गंज व मयूर विहार जैसे प्रमुख रूटों पर बसों की भारी कमी ने रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ईटीवी भारत ने जब यात्रियों की हकीकत जानी, तो यात्रियों ने जो कुछ कहा, वह दिल्ली की बस व्यवस्था की सच्चाई बयां करता है.

बसों की कमी से परेशान होते यात्री (ETV Bharat)

बसें सड़कों से गायब, इंतजार में यात्रियों की भीड़ बढ़ी

बस यात्री शक्ति शर्मा ने कहा कि पहले रूट नंबर 611 पर सफदरजंग के लिए हर 10 मिनट में बस मिल जाती थी, लेकिन अब घंटों इंतजार के बाद भी बस नहीं आती है. 307 रूट पर भी यही हाल है. बसें सड़कों से गायब हैं. स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है. यात्री शिवानी को दिलशाद गार्डन बॉर्डर जाना था. उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक आईटीओ पर बैठी रहीं, बस नहीं आई. लंबी दूरी की बसें अब एक घंटे के अंतर पर चल रही हैं. ऐसे में यात्री बस स्टैंड पर परेशान हो रहे हैं.

बस स्टैंड पर लगी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए ‘फ्री यात्रा’ अब मुश्किल बन गई

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की है, लेकिन बसों की कमी के कारण यह सुविधा केवल नाम की रह गई है. महिला यात्री राजरानी ने कहा कि वह गीता कॉलोनी जा रही थीं, बस आई तो उसमें इतनी भीड़ थी कि चढ़ ही नहीं पाईं. धक्का-मुक्की में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है. यात्री विमला को निर्माण विहार जाना था. उन्होंने कहा फ्री यात्रा का क्या फायदा जब बस में जगह ही नहीं मिलती?



तो वही यात्री सीजी बाबू आईटीओ से मयूर विहार फेस-3 जाती हैं. उन्होंने कहा कि आईटीओ से घर पहुंचने में दो घंटे लग जाते हैं. महिलाएं नौकरी व घर दोनों संभालती हैं, लेकिन बस न मिलने से ऑफिस देर से पहुंचती हैं, घर देर से लौट पाती हैं. उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं.